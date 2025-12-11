https://ria.ru/20251211/lavrov-2061361833.html
Россия еще не видела предложений Европы по Украине, заявил Лавров
Россия еще не видела предложений Европы по Украине, заявил Лавров
Россия еще не видела предложений Европы по Украине, заявил Лавров
Лавров: РФ еще не видела предложений Украины и Европы по урегулированию
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия еще не видела предложений по урегулированию конфликта, подготовленных по итогам встречи Зеленского и европейских лидеров, но, если утечки в СМИ верны, многие пункты повторяют "формулу мира Зеленского", которая для России неприемлема, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы понимаем, что, рассуждая о гарантиях безопасности, нельзя ограничиваться только Украиной
. Предложения, которые сейчас комментируют Зеленский и его хозяева в Западной Европе
, - их нам пока еще никто не показывал, - но, если верить тому, что говорят в СМИ, эти предложения (предполагают - ред.) помимо объявления демилитаризованной зоны вдоль всей линии границы, помимо создания какой-то буферной зоны с обеих сторон границы, где не будет тяжелых вооружений, - без нас бессмысленно это все обсуждать", - сказал Лавров
, выступая на посольском круглом столе по ситуации вокруг Украины.
Он отметил, что, судя по сообщениям СМИ, документ, подготовленный по итогам встречи Зеленского с европейскими лидерами, предполагает, что у Украины будет армия в 800 тысяч человек и что стране будут предоставлены гарантии безопасности и восстановления.
"То есть это в очередной раз возвращение к печальной логике так называемой формулы мира Зеленского, которая преследовала одну единственную цель - все внимание сконцентрировать на поддержке нынешнего неонацистского режима, не меняя его сущности, и полностью оставить за рамками диалога законные интересы безопасности России", - подчеркнул Лавров.