Россия еще не видела предложений Европы по Украине, заявил Лавров

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия еще не видела предложений по урегулированию конфликта, подготовленных по итогам встречи Зеленского и европейских лидеров, но, если утечки в СМИ верны, многие пункты повторяют "формулу мира Зеленского", которая для России неприемлема, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы понимаем, что, рассуждая о гарантиях безопасности, нельзя ограничиваться только Украиной . Предложения, которые сейчас комментируют Зеленский и его хозяева в Западной Европе , - их нам пока еще никто не показывал, - но, если верить тому, что говорят в СМИ, эти предложения (предполагают - ред.) помимо объявления демилитаризованной зоны вдоль всей линии границы, помимо создания какой-то буферной зоны с обеих сторон границы, где не будет тяжелых вооружений, - без нас бессмысленно это все обсуждать", - сказал Лавров , выступая на посольском круглом столе по ситуации вокруг Украины.

Он отметил, что, судя по сообщениям СМИ, документ, подготовленный по итогам встречи Зеленского с европейскими лидерами, предполагает, что у Украины будет армия в 800 тысяч человек и что стране будут предоставлены гарантии безопасности и восстановления.