Россия еще не видела предложений Европы по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 11.12.2025
13:38 11.12.2025
Россия еще не видела предложений Европы по Украине, заявил Лавров
Россия еще не видела предложений Европы по Украине, заявил Лавров
в мире, россия, украина, западная европа, сергей лавров
В мире, Россия, Украина, Западная Европа, Сергей Лавров, Дело Миндича
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия еще не видела предложений по урегулированию конфликта, подготовленных по итогам встречи Зеленского и европейских лидеров, но, если утечки в СМИ верны, многие пункты повторяют "формулу мира Зеленского", которая для России неприемлема, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы понимаем, что, рассуждая о гарантиях безопасности, нельзя ограничиваться только Украиной. Предложения, которые сейчас комментируют Зеленский и его хозяева в Западной Европе, - их нам пока еще никто не показывал, - но, если верить тому, что говорят в СМИ, эти предложения (предполагают - ред.) помимо объявления демилитаризованной зоны вдоль всей линии границы, помимо создания какой-то буферной зоны с обеих сторон границы, где не будет тяжелых вооружений, - без нас бессмысленно это все обсуждать", - сказал Лавров, выступая на посольском круглом столе по ситуации вокруг Украины.
Он отметил, что, судя по сообщениям СМИ, документ, подготовленный по итогам встречи Зеленского с европейскими лидерами, предполагает, что у Украины будет армия в 800 тысяч человек и что стране будут предоставлены гарантии безопасности и восстановления.
"То есть это в очередной раз возвращение к печальной логике так называемой формулы мира Зеленского, которая преследовала одну единственную цель - все внимание сконцентрировать на поддержке нынешнего неонацистского режима, не меняя его сущности, и полностью оставить за рамками диалога законные интересы безопасности России", - подчеркнул Лавров.
