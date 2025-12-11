Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал число британских военных, воюющих против России - РИА Новости, 11.12.2025
13:09 11.12.2025
Лавров назвал число британских военных, воюющих против России
Лавров назвал число британских военных, воюющих против России
в мире, россия, украина, великобритания, сергей лавров, вооруженные силы украины, sun
В мире, Россия, Украина, Великобритания, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Sun
Лавров назвал число британских военных, воюющих против России

Лавров: около сотни британских военных участвуют в боевых действиях против РФ

Британские военные
Британские военные. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Около сотни британских военных принимают участие в боевых действиях против России в зоне специальной военной операции, после гибели одного из них правительство Великобритании уже не может это скрывать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Сейчас уже вынуждены были признать факты прямого участия в войне против России британских военнослужащих, спецназовцев. После того, как один из них погиб, британское правительство не могло скрывать эти обстоятельства. Заявлено, что не менее 100 британских подданных находятся в рядах воюющих против Российской Федерации", - сказал Лавров во время посольского "круглого стола" по украинскому урегулированию.
Флаг Британии на здании посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
Посольство Британии назвало задержанных в Донбассе граждан военнопленными
8 июня 2022, 16:47
Министр отметил, что Москва сделает все необходимые выводы из "этого очередного проявления истинной сущности британского режима".
Министерство обороны Великобритании во вторник сообщило о смерти британского военнослужащего на Украине во время наблюдения за испытанием оружия ВСУ. Как сообщила газета Sun со ссылкой на источники, несчастный случай со средством ПВО на Украине, из-за которого погиб британский военнослужащий, унес жизни еще по меньшей мере четырех украинских военных. По данным газеты, погибший британский военный служил в группе обеспечения британских войск спецназначения. На Украине он тестировал средство ПВО.
Военнослужащие в Британии - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Сроки известны: Стармер готовит Британию к войне с Россией
6 июня, 08:00
 
