Лавров назвал число британских военных, воюющих против России

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Около сотни британских военных принимают участие в боевых действиях против России в зоне специальной военной операции, после гибели одного из них правительство Великобритании уже не может это скрывать, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Сейчас уже вынуждены были признать факты прямого участия в войне против России британских военнослужащих, спецназовцев. После того, как один из них погиб, британское правительство не могло скрывать эти обстоятельства. Заявлено, что не менее 100 британских подданных находятся в рядах воюющих против Российской Федерации", - сказал Лавров во время посольского "круглого стола" по украинскому урегулированию.
Министр отметил, что Москва сделает все необходимые выводы из "этого очередного проявления истинной сущности британского режима".
Министерство обороны Великобритании во вторник сообщило о смерти британского военнослужащего на Украине во время наблюдения за испытанием оружия ВСУ. Как сообщила газета Sun со ссылкой на источники, несчастный случай со средством ПВО на Украине, из-за которого погиб британский военнослужащий, унес жизни еще по меньшей мере четырех украинских военных. По данным газеты, погибший британский военный служил в группе обеспечения британских войск спецназначения. На Украине он тестировал средство ПВО.