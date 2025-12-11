https://ria.ru/20251211/lavrov-2061349681.html
Лавров назвал европейских миротворцев на Украине законной военной целью
Лавров назвал европейских миротворцев на Украине законной военной целью - РИА Новости, 11.12.2025
Лавров назвал европейских миротворцев на Украине законной военной целью
Европейские миротворцы, если они будут направлены на Украину, станут для России законной военной целью, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 11.12.2025
