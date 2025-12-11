https://ria.ru/20251211/lavrov-2061347127.html
Лавров: Россия надеется, что США объяснят задержание танкера близ Венесуэлы
Лавров: Россия надеется, что США объяснят задержание танкера близ Венесуэлы - РИА Новости, 11.12.2025
Лавров: Россия надеется, что США объяснят задержание танкера близ Венесуэлы
РФ надеется на то, что США объяснят, на основании каких фактов был задержан нефтяной танкер у берегов Венесуэлы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T12:59:00+03:00
2025-12-11T12:59:00+03:00
2025-12-11T13:16:00+03:00
в мире
россия
сша
венесуэла
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061288564_0:0:2083:1173_1920x0_80_0_0_ed76929e478a5e3dd196e8d9c90c6378.jpg
https://ria.ru/20251209/zaharova-2060802843.html
россия
сша
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061288564_358:0:2083:1294_1920x0_80_0_0_56ae1966fa9fe8f568a6967b19be33d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, венесуэла, сергей лавров
В мире, Россия, США, Венесуэла, Сергей Лавров
Лавров: Россия надеется, что США объяснят задержание танкера близ Венесуэлы
Лавров: РФ надеется, что США объяснят задержание танкера с нефтью близ Венесуэлы