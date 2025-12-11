Рейтинг@Mail.ru
Лавров: Россия надеется, что США объяснят задержание танкера близ Венесуэлы
12:59 11.12.2025 (обновлено: 13:16 11.12.2025)
Лавров: Россия надеется, что США объяснят задержание танкера близ Венесуэлы
РФ надеется на то, что США объяснят, на основании каких фактов был задержан нефтяной танкер у берегов Венесуэлы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.12.2025
Лавров: Россия надеется, что США объяснят задержание танкера близ Венесуэлы

Лавров: РФ надеется, что США объяснят задержание танкера с нефтью близ Венесуэлы

© Attorney General Pamela BondiЗахват танкера у берегов Венесуэлы. Кадр видео
© Attorney General Pamela Bondi
Захват танкера у берегов Венесуэлы. Кадр видео
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. РФ надеется на то, что США объяснят, на основании каких фактов был задержан нефтяной танкер у берегов Венесуэлы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я очень надеюсь, что США все-таки, несмотря на то, что они считают себя в праве такие операции (задержание нефтяного танкера у берегов Венесуэлы - ред.) проводить, все-таки из уважения к другим членам мирового сообщества как-то объяснят, на основании каких фактов они такие действия предпринимают", - заявил он в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Захарова назвала цель давления на Венесуэлу
9 декабря, 13:24
 
