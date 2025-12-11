Рейтинг@Mail.ru
Лавров заявил о политизированности темы детей в конфликте на Украине - РИА Новости, 11.12.2025
12:59 11.12.2025
Лавров заявил о политизированности темы детей в конфликте на Украине
Лавров заявил о политизированности темы детей в конфликте на Украине
россия
украина
киев
сергей лавров
международный комитет красного креста (мккк)
россия, украина, киев, сергей лавров, международный комитет красного креста (мккк)
Россия, Украина, Киев, Сергей Лавров, Международный комитет Красного Креста (МККК)
Лавров назвал тему детей в конфликте на Украине крайне политизированной

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Тема детей в конфликте на Украине крайне политизирована, Киев обвиняет РФ в похищении детей, которые в реальности оказываются в Европе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Тема детей непомерно политизирована. Постоянно звучат заклинания из Киева о том, что десятки тысяч украинских детей были похищены военнослужащими российской армии. Что они подвергаются каким-то истязаниям... вот десятки тысяч... С самого первого дня, когда эта тема стала обыгрываться, мы попросили, тогда были контакты ... попросили в интересах этих детей у украинских переговорщиков нам передать список тех самых десятков тысяч. После многочисленных напоминаний украинцы смогли наскрести, извините за грубое слово, 339 фамилий", - сказал он в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования вокруг Украины.
По словам министра, российская сторона начала перепроверять предоставленную информацию по разным каналам, в частности, через Международный Комитет Красного Креста.
"Большая часть из них оказалась уже не детьми и оказалась не на территории РФ, а в Европе. Это, кстати, помогло подтвердить имевшиеся у нас подозрения о том, какой бизнес на детях на торговле детьми устроили себе некоторые украинские деятели вместе с европейскими пособниками", - подытожил Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает во время Правительственного часа в Совете Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Россия ждет завершения переговоров США, Зеленского и ЕС, заявил Лавров
Вчера, 12:38
 
РоссияУкраинаКиевСергей ЛавровМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
