Лавров заявил о политизированности темы детей в конфликте на Украине

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Тема детей в конфликте на Украине крайне политизирована, Киев обвиняет РФ в похищении детей, которые в реальности оказываются в Европе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Тема детей непомерно политизирована. Постоянно звучат заклинания из Киева о том, что десятки тысяч украинских детей были похищены военнослужащими российской армии. Что они подвергаются каким-то истязаниям... вот десятки тысяч... С самого первого дня, когда эта тема стала обыгрываться, мы попросили, тогда были контакты ... попросили в интересах этих детей у украинских переговорщиков нам передать список тех самых десятков тысяч. После многочисленных напоминаний украинцы смогли наскрести, извините за грубое слово, 339 фамилий", - сказал он в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования вокруг Украины.
По словам министра, российская сторона начала перепроверять предоставленную информацию по разным каналам, в частности, через Международный Комитет Красного Креста.