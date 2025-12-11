Россия ждет завершения переговоров США, Зеленского и ЕС, заявил Лавров

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия ждет информации о том, чем закончатся переговоры между Владимиром Зеленским, европейцами и администрацией президента США Дональда Трампа, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина и Европа обсуждают собственный вариант плана урегулирования, который впоследствии намерены представить Соединённым Штатам.
"Мы до сих пор ждем информации о том, чем закончились или закончатся контакты между Зеленским, его европейскими хозяевами и администрацией Трампа", - заявил он в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
При этом глава МИД РФ отметил, что у России есть основания полагать, что американцы искренне заинтересованы в том, чтобы украинский конфликт был урегулирован "по-честному", в контексте обеспечения всех законных интересов всех сторон.
Президент РФ Владимир Путин ранее принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа ещё продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остаётся на платформе обсуждений в Анкоридже.
Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удаётся заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.