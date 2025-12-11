Россия ждет завершения переговоров США, Зеленского и ЕС, заявил Лавров

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия ждет информации о том, чем закончатся переговоры между Владимиром Зеленским, европейцами и администрацией президента США Дональда Трампа, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа ещё продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остаётся на платформе обсуждений в Анкоридже.