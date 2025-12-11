Рейтинг@Mail.ru
12:29 11.12.2025
Европа пытается всячески "пролезть" за стол переговоров, заявил Лавров
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Европейцы пытаются всячески пролезть за стол переговоров по Украине, но их предложения не будут полезны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Европа всячески пытается пролезть за стол урегулирования, но те идеи, которые вынашивает Европа, они не будут полезны для переговоров. Им надо все-таки посмотреть на себя со стороны и заняться серьезным подходом, а не продолжать пропаганду и агитацию", - сказал он в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования вокруг Украины.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
"Плюнул в лицо". Шаг Зеленского против Трампа всполошил Запад
10 декабря, 20:33
 
В миреУкраинаРоссияЕвропаСергей ЛавровМирный план США по Украине
 
 
