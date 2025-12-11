https://ria.ru/20251211/lavrov-2061337963.html
Европа пытается всячески "пролезть" за стол переговоров, заявил Лавров
Европа пытается всячески "пролезть" за стол переговоров, заявил Лавров - РИА Новости, 11.12.2025
Европа пытается всячески "пролезть" за стол переговоров, заявил Лавров
Европейцы пытаются всячески пролезть за стол переговоров по Украине, но их предложения не будут полезны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T12:29:00+03:00
2025-12-11T12:29:00+03:00
2025-12-11T12:29:00+03:00
в мире
украина
россия
европа
сергей лавров
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg
https://ria.ru/20251210/tramp-2061228699.html
украина
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_0d31d0ca67091a17e0c6c0c3c9b696f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, европа, сергей лавров, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, Европа, Сергей Лавров, Мирный план США по Украине
Европа пытается всячески "пролезть" за стол переговоров, заявил Лавров
Лавров: Европа пытается всячески пролезть за стол переговоров по Украине