Предложения России о гарантиях безопасности актуальны, заявил Лавров
12:20 11.12.2025
Предложения России о гарантиях безопасности актуальны, заявил Лавров
Предложения России о гарантиях безопасности актуальны, заявил Лавров
в мире
россия
сша
украина
сергей лавров
владимир путин
стив уиткофф
нато
россия
сша
украина
2025
в мире, россия, сша, украина, сергей лавров, владимир путин, стив уиткофф, нато
В мире, Россия, США, Украина, Сергей Лавров, Владимир Путин, Стив Уиткофф, НАТО
Предложения России о гарантиях безопасности актуальны, заявил Лавров

Лавров: предложения РФ о гарантиях безопасности от 2021 года актуальны

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Предложения России по гарантиям безопасности, представленные в декабре 2021 года и которые были переданы НАТО и США, сохраняют свою актуальность и могут стать отправной точкой для работы в этом направлении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Считаем, что упомянутые мной предложения, которые мы еще в декабре 2021 года передавали США и НАТО, они в полной мере сохраняют свою актуальность и могут стать отправной точкой или одной из отправных точек таких дискуссий", - сказал Лавров в ходе посольского "круглого стола" по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
Лавров прокомментировал территориальную проблему конфликта на Украине
Он отметил, что Россия еще в 2008 году предлагала НАТО сформировать договор, который будет юридически обязывающим и будет посвящен коллективным гарантиям безопасности.
"Мы и сейчас, вот президент (РФ Владимир - ред.) Путин, он на встрече с Уиткоффом и Джаредом Кушнером... 10 дней назад, он четко сказал, что мы понимаем, что гарантии безопасности должны охватывать и Украину. А вот та сторона хочет гарантировать безопасность только для Украины, причем гарантии, судя по той информации, которая в прессу попадает, гарантии устраиваются таким образом, чтобы готовить очередное нападение на РФ", - подчеркнул Лавров.
Лавров рассказал, какой пункт исчез из плана после контактов Киева с ЕС
В декабре 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы были переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта соглашения предлагалось, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял тогда РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование России о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
Президент РФ Владимир Путин ранее принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Россия готова продолжать работу с США по Украине, заявил Лавров
В миреРоссияСШАУкраинаСергей ЛавровВладимир ПутинСтив УиткоффНАТО
 
 
