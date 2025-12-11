Предложения России о гарантиях безопасности актуальны, заявил Лавров

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Предложения России по гарантиям безопасности, представленные в декабре 2021 года и которые были переданы НАТО и США, сохраняют свою актуальность и могут стать отправной точкой для работы в этом направлении, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.