Рейтинг@Mail.ru
Россия готова продолжать работу с США по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:13 11.12.2025 (обновлено: 12:25 11.12.2025)
https://ria.ru/20251211/lavrov-2061332624.html
Россия готова продолжать работу с США по Украине, заявил Лавров
Россия готова продолжать работу с США по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 11.12.2025
Россия готова продолжать работу с США по Украине, заявил Лавров
Россия готова продолжит совместную работу с США по решению украинского конфликта, по той причине, что именно Соединенные Штаты показывают серьезный настрой на... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T12:13:00+03:00
2025-12-11T12:25:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
сергей лавров
владимир путин
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051176391_0:0:2794:1572_1920x0_80_0_0_604c8ad149f4394cc33212556e72febe.jpg
https://ria.ru/20251211/lavrov-2061327056.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051156693_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_085e2566b807a14b9a4d2a4fd3d844b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, сергей лавров, владимир путин, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Украина, Сергей Лавров, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
Россия готова продолжать работу с США по Украине, заявил Лавров

Лавров: Россия готова продолжать работу с США по Украине

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на III Минской международной конференции по евразийской безопасности
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на III Минской международной конференции по евразийской безопасности - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия готова продолжит совместную работу с США по решению украинского конфликта, по той причине, что именно Соединенные Штаты показывают серьезный настрой на достижение результата, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Лично президент (России Владимир Путин - ред.) постоянно, хочу еще раз это подчеркнуть, говорит о готовности к продолжению содержательного диалога (по разрешению украинского конфликта - ред.). Прежде всего с американской стороной, поскольку именно она показывает серьезный настрой на достижение результата. И мы действительно хотим завершить конфликт. Наша принципиальная позиция неизменна", - сказал Лавров в ходе посольского "круглого стола" по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Лаоса Тхонгсаван Фомвихан во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Лавров прокомментировал территориальную проблему конфликта на Украине
Вчера, 11:57
 
В миреРоссияСШАУкраинаСергей ЛавровВладимир ПутинМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала