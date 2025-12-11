Рейтинг@Mail.ru
Лавров усомнился в пользе европейцев на переговорах по Украине - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:13 11.12.2025 (обновлено: 12:22 11.12.2025)
https://ria.ru/20251211/lavrov-2061332475.html
Лавров усомнился в пользе европейцев на переговорах по Украине
Лавров усомнился в пользе европейцев на переговорах по Украине - РИА Новости, 11.12.2025
Лавров усомнился в пользе европейцев на переговорах по Украине
Поддержка, которую Европа оказывает Владимиру Зеленскому, вызывает сомнения во вменяемости европейских лидеров, а также в их полезности в переговорах по... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T12:13:00+03:00
2025-12-11T12:22:00+03:00
в мире
украина
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_72616b2a793be48cfa7824871e687af9.jpg
https://ria.ru/20251211/lavrov-2061327056.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_328:0:3057:2047_1920x0_80_0_0_edb2039f3f2f8505816228a9929b59a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сергей лавров
В мире, Украина, Сергей Лавров
Лавров усомнился в пользе европейцев на переговорах по Украине

Лавров усомнился во вменяемости европейцев относительно переговоров по Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Поддержка, которую Европа оказывает Владимиру Зеленскому, вызывает сомнения во вменяемости европейских лидеров, а также в их полезности в переговорах по урегулированию украинского кризиса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на посольском круглом столе по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
"Отношение Европы к Зеленскому и его режиму как к безгрешным и заслуживающим поддержки в любых обстоятельствах тоже говорит о том, что и вменяемость европейских руководителей вызывает сомнения в том, насколько они могут быть полезными в переговорах по достижению прочного, устойчивого, справедливого урегулирования, которое опиралось бы на принципы уставов ООН и принципы международного права", - сказал Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Лавров прокомментировал территориальную проблему конфликта на Украине
Вчера, 11:57
 
В миреУкраинаСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала