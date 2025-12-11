Лавров усомнился в пользе европейцев на переговорах по Украине

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Поддержка, которую Европа оказывает Владимиру Зеленскому, вызывает сомнения во вменяемости европейских лидеров, а также в их полезности в переговорах по урегулированию украинского кризиса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на посольском круглом столе по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.