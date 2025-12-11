https://ria.ru/20251211/lavrov-2061332475.html
Лавров усомнился в пользе европейцев на переговорах по Украине
Лавров усомнился в пользе европейцев на переговорах по Украине - РИА Новости, 11.12.2025
Лавров усомнился в пользе европейцев на переговорах по Украине
Поддержка, которую Европа оказывает Владимиру Зеленскому, вызывает сомнения во вменяемости европейских лидеров, а также в их полезности в переговорах по... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T12:13:00+03:00
2025-12-11T12:13:00+03:00
2025-12-11T12:22:00+03:00
в мире
украина
сергей лавров
украина
в мире, украина, сергей лавров
В мире, Украина, Сергей Лавров
Лавров усомнился в пользе европейцев на переговорах по Украине
Лавров усомнился во вменяемости европейцев относительно переговоров по Украине