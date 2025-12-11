https://ria.ru/20251211/lavrov-2061329117.html
Если Европа решит воевать, то Россия к этому готова, заявил Лавров
Если Европа решит воевать, то Россия к этому готова, заявил Лавров - РИА Новости, 11.12.2025
Если Европа решит воевать, то Россия к этому готова, заявил Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, что, если Европа решит воевать с РФ, Россия к этому готова хоть сейчас. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T12:06:00+03:00
2025-12-11T12:06:00+03:00
2025-12-11T12:10:00+03:00
европа
россия
сергей лавров
владимир путин
украина
Если Европа решит воевать, то Россия к этому готова, заявил Лавров
Лавров заявил о готовности России к конфликту с Европой в случае ее агрессии