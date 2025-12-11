https://ria.ru/20251211/lavrov-2061328837.html
У России нет агрессивных планов против стран НАТО и ЕС, заявил Лавров
У России нет агрессивных планов против стран НАТО и ЕС, заявил Лавров
Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей РИА Новости, 11.12.2025
У России нет агрессивных планов против стран НАТО и ЕС, заявил Лавров
