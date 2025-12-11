Рейтинг@Mail.ru
Лавров прокомментировал территориальную проблему конфликта на Украине
11:57 11.12.2025 (обновлено: 12:03 11.12.2025)
Лавров прокомментировал территориальную проблему конфликта на Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о территориальной проблеме украинского конфликта, заявил, что в соответствии с конституцией РФ Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и... РИА Новости, 11.12.2025
украина, республика крым, донецкая народная республика, в мире
Украина, Республика Крым, Донецкая Народная Республика, В мире
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о территориальной проблеме украинского конфликта, заявил, что в соответствии с конституцией РФ Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемыми частями, субъектами России.
"Еще раз хочу сказать, у нас тоже есть конституция, и в соответствии с этой конституцией Крым, Донецкая, Луганская народные республики, Херсонская, Запорожская области являются неотъемлемыми, равноправными частями, субъектами РФ. И еще раз подчеркну то, что много раз говорил. Нам не территории нужны. Нам важна судьба людей, чьи предки столетиями осваивали эти земли, строили города, дороги, порты... Но именно права этих людей сейчас перечеркнуты киевским режимом", - сказал Лавров в ходе посольского "круглого стола" по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
Лавров: Трамп искренне стремится решить украинский конфликт - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Лавров раскрыл подробности переговоров с США по Украине
УкраинаРеспублика КрымДонецкая Народная РеспубликаВ мире
 
 
