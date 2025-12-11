https://ria.ru/20251211/lavrov-2061327056.html
Лавров прокомментировал территориальную проблему конфликта на Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о территориальной проблеме украинского конфликта, заявил, что в соответствии с конституцией РФ Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и... РИА Новости, 11.12.2025
Лавров назвал Крым, ДНР и ЛНР неотъемлемыми субъектами России