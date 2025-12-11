Рейтинг@Mail.ru
Россия и США достигли пониманий о нейтральном статусе Киева, заявил Лавров - РИА Новости, 11.12.2025
11:52 11.12.2025 (обновлено: 11:56 11.12.2025)
Россия и США достигли пониманий о нейтральном статусе Киева, заявил Лавров
Достигнутые Россией и США на Аляске понимания по Украине касаются в том числе нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Киева, заявил российский министр РИА Новости, 11.12.2025
в мире, россия, украина, сша, аляска, сергей лавров, стив уиткофф
В мире, Россия, Украина, США, Аляска, Сергей Лавров, Стив Уиткофф
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Достигнутые Россией и США на Аляске понимания по Украине касаются в том числе нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Киева, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Там (в Анкоридже - ред.) были достигнуты взаимные понимания, которые для нас сохраняют свою актуальность и могут служить отправной точкой в регулировании. Вот недавно, когда здесь у нас был специальный представитель президента Трампа Стивен Уиткофф, по итогам его встречи с президентом (РФ Владимиром - ред.) Путиным обе стороны, и российская, и американская, подтвердили взаимные понимания, достигнутые на Аляске. ... Смысл этих пониманий заключается в том, что Украина должна вернуться к внеблоковым, нейтральным, безъядерным основам своей государственности", - сказал Лавров во время посольского "круглого стола" по украинскому урегулированию.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Трамп раскритиковал Зеленского из-за коррупции на Украине
