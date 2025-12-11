Рейтинг@Mail.ru
Россия передала Украине более 11 тысяч тел солдат ВСУ, заявил Лавров - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:47 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/lavrov-2061324972.html
Россия передала Украине более 11 тысяч тел солдат ВСУ, заявил Лавров
Россия передала Украине более 11 тысяч тел солдат ВСУ, заявил Лавров - РИА Новости, 11.12.2025
Россия передала Украине более 11 тысяч тел солдат ВСУ, заявил Лавров
Россия передала Украине более 11 тысяч тел солдат ВСУ, в ответ Украина передала 201 тело российских военных, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T11:47:00+03:00
2025-12-11T11:47:00+03:00
украина
россия
киев
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733098720_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_150c637735a7ddcb2130ac8b8b8d403a.jpg
https://ria.ru/20251211/lavrov-2061316561.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733098720_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3c911c8bd1abdd571f6655e8feef879e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, киев, сергей лавров
Украина, Россия, Киев, Сергей Лавров
Россия передала Украине более 11 тысяч тел солдат ВСУ, заявил Лавров

Лавров: Россия получила от Украины 201 тело погибших солдат ВС РФ

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия передала Украине более 11 тысяч тел солдат ВСУ, в ответ Украина передала 201 тело российских военных, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Всего к настоящему моменту мы передали Киеву более 11 тысяч тел погибших солдат вооруженных сил Украины и в ответ получили 201 тело нашего бойца", - заявил он в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Сейчас немало спекуляций по теме урегулирования на Украине, заявил Лавров
Вчера, 11:16
 
УкраинаРоссияКиевСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала