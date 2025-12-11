https://ria.ru/20251211/lavrov-2061324972.html
Россия передала Украине более 11 тысяч тел солдат ВСУ, заявил Лавров
Россия передала Украине более 11 тысяч тел солдат ВСУ, заявил Лавров - РИА Новости, 11.12.2025
Россия передала Украине более 11 тысяч тел солдат ВСУ, заявил Лавров
Россия передала Украине более 11 тысяч тел солдат ВСУ, в ответ Украина передала 201 тело российских военных, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 11.12.2025
Россия передала Украине более 11 тысяч тел солдат ВСУ, заявил Лавров
Лавров: Россия получила от Украины 201 тело погибших солдат ВС РФ