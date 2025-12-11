https://ria.ru/20251211/lavrov-2061324455.html
В переговорах с США по Украине устранены все недопонимания, заявил Лавров
В переговорах с США по Украине все возможные недоразумения и недопонимания были устранены, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T11:45:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
сергей лавров
мирный план сша по украине
2025
В переговорах с США по Украине устранены все недопонимания, заявил Лавров
