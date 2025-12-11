Рейтинг@Mail.ru
В переговорах с США по Украине устранены все недопонимания, заявил Лавров
11:45 11.12.2025 (обновлено: 11:52 11.12.2025)
В переговорах с США по Украине устранены все недопонимания, заявил Лавров
В переговорах с США по Украине устранены все недопонимания, заявил Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на III Минской международной конференции по евразийской безопасности
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В переговорах с США по Украине все возможные недоразумения и недопонимания были устранены, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Теперь здесь в наших переговорах с американцами по украинской проблеме я лично считаю, что недоразумения и недопонимания были устранены", - отметил Лавров в ходе посольского круглого стола по вопросам урегулирования на Украине.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Лавров назвал затягивание конфликта вопросом выживания для Зеленского
Вчера, 11:44
 
Заголовок открываемого материала