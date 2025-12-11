https://ria.ru/20251211/lavrov-2061324142.html
Лавров назвал затягивание конфликта вопросом выживания для Зеленского
Затягивание конфликта стало для Зеленского вопросом политического, а, возможно, и физического выживания, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.12.2025
