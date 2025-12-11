Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал о потерях ВСУ в ходе спецоперации - РИА Новости, 11.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:41 11.12.2025 (обновлено: 11:42 11.12.2025)
Лавров рассказал о потерях ВСУ в ходе спецоперации
Лавров рассказал о потерях ВСУ в ходе спецоперации

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Людские потери ВСУ в ходе конфликта давно перевалили за миллион человек и продолжают расти, киевский режим из идеологически заряженного боевого отряда превратился в организованную преступную группу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Людские потери вооруженных сил Украины, по многочисленным независимым оценкам, давно перевалили за миллион человек и продолжают расти. Киевский режим из идеологически заряженного боевого отряда, который подпитывался идеологией нацизма, батальоны "Азов"* и прочие неонацистские структуры, и, конечно, подпитывался еще некоторыми запрещенными субстанциями в повседневной жизни, превратился в организованную преступную группу, погряз в коррупции, которая тянет за собой на дно своих спонсоров", - сказал Лавров в ходе посольского "круглого стола" по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
* Организация признана террористической и запрещена на территории РФ
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
