Лавров рассказал о потерях ВСУ в ходе спецоперации

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Людские потери ВСУ в ходе конфликта давно перевалили за миллион человек и продолжают расти, киевский режим из идеологически заряженного боевого отряда превратился в организованную преступную группу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Людские потери вооруженных сил Украины, по многочисленным независимым оценкам, давно перевалили за миллион человек и продолжают расти. Киевский режим из идеологически заряженного боевого отряда, который подпитывался идеологией нацизма, батальоны "Азов"* и прочие неонацистские структуры, и, конечно, подпитывался еще некоторыми запрещенными субстанциями в повседневной жизни, превратился в организованную преступную группу, погряз в коррупции, которая тянет за собой на дно своих спонсоров", - сказал Лавров в ходе посольского "круглого стола" по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
* Организация признана террористической и запрещена на территории РФ
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18