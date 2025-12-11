Лавров рассказал о потерях ВСУ в ходе спецоперации

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Людские потери ВСУ в ходе конфликта давно перевалили за миллион человек и продолжают расти, киевский режим из идеологически заряженного боевого отряда превратился в организованную преступную группу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.