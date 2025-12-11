Рейтинг@Mail.ru
Лавров раскрыл подробности переговоров с США по Украине - РИА Новости, 11.12.2025
11:20 11.12.2025 (обновлено: 14:28 11.12.2025)
Лавров раскрыл подробности переговоров с США по Украине
Лавров раскрыл подробности переговоров с США по Украине

Лавров: Россия и США устранили недопонимания в переговорах по Украине

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров выступил на посольском круглом столе по теме украинского урегулирования. В числе прочего он рассказал об устранении недопониманий в переговорах с США, а также о провале антироссийского блицкрига со стороны Европы.
Основные заявления — в материале РИА Новости.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
"Честной игры не ждите". ЕС принял решение по Украине
Вчера, 08:00

О переговорах с США по Украине

По словам министра, все недоразумения в переговорах с американцами по теме Украины удалось устранить.
«

"Недавно, когда здесь у нас был специальный представитель президента Трампа Стивен Уиткофф, по итогам его встречи с Владимиром Путиным обе стороны, и российская, и американская, подтвердили взаимные понимания, достигнутые на Аляске. <...> Смысл этих пониманий заключается в том, что Украина должна вернуться к внеблоковым, нейтральным, безъядерным основам государственности".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами МГИМО в День знаний
Сергей Лавров
Глава МИД России
Лавров обратил внимание на большое количество вбросов по теме мирного урегулирования: они осложняют ведение переговоров и мешают инициативам президента США, направленным на поиск путей для устранения первопричин кризиса.
«

"Надо отдать должное американскому лидеру, после возвращения в Белый дом он действительно занялся этим вопросом. По нашей оценке, искренне стремится способствовать преодолению конфликта политико-дипломатическими методами".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами МГИМО в День знаний
Сергей Лавров
Глава МИД России
Министр напомнил, что Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области — неотъемлемая часть России, и это закреплено в конституции.
«

"Нам не территории нужны. Нам важна судьба людей, чьи предки столетиями осваивали эти земли, строили города, дороги, порты. <...> Но именно права этих людей сейчас перечеркнуты киевским режимом".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами МГИМО в День знаний
Сергей Лавров
Глава МИД России
На этом фоне он обратил внимание, что после того, как Владимир Зеленский совместно с европейскими лидерами откорректировал изначальный план США, оттуда исчез пункт о защите нацменьшинств.
«

"Там было записано, что необходимо защищать и языки меньшинств, и религиозные свободы, и вся нацистская идеология и деятельность должны быть запрещены. После контактов с европейцами количество пунктов сократилось, и тот, который требовал запретить всю нацистскую идеологию, исчез".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами МГИМО в День знаний
Сергей Лавров
Глава МИД России
Россия ждет, чем закончатся контакты между главой киевского режима и руководителями стран ЕС с администрацией Трампа по американскому мирному проекту, добавил Лавров.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
США хотят, чтобы Киев согласился на обмен территориями с Россией, пишет FT
Вчера, 09:21

О гарантиях безопасности

Москва передала Вашингтону дополнительные предложения, касающиеся коллективных гарантий безопасности, отметил министр.
«
"Настаиваем на том, чтобы был достигнут пакет договоренностей о прочном, устойчивом, долгосрочном мире с гарантиями безопасности для всех вовлеченных стран".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами МГИМО в День знаний
Сергей Лавров
Глава МИД России
Он напомнил, что Россия еще в 2008-м предлагала НАТО составить юридически обязывающий договор, который будет посвящен коллективным гарантиям безопасности. Четыре года назад Москва вновь вернулась к этому вопросу.
«
"Предложения, которые мы в декабре 2021 года передавали США и НАТО, в полной мере сохраняют актуальность и могут стать одной из отправных точек таких дискуссий".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами МГИМО в День знаний
Сергей Лавров
Глава МИД России

В 2021-м МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы передали Вашингтону и союзникам. Один из пунктов предусматривал гарантии альянса не расширяться на территорию Украины.

Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
ЕС подпишет отдельные гарантии безопасности для Украины, пишет WP
10 декабря, 10:39

Об антироссийском блицкриге ЕС

Страны ЕС вообще не говорят о том, с чего начался украинский конфликт. Они лишь требуют немедленно остановить боевые действия, чтобы выиграть время, подчеркнул Лавров.
«

"Нам хотели нанести стратегическое поражение, после чего диктовать свои, западные условия по вопросам, которые интересовали европейские столицы. Но план по антироссийскому блицкригу с использованием Украины провалился".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами МГИМО в День знаний
Сергей Лавров
Глава МИД России
Если Европа решит воевать, то, как заявил Владимир Путин, Россия к этому готова. Однако Москва не строит никаких агрессивных планов, указал министр.
«
"Готовы письменно, в юридическом документе зафиксировать соответствующие гарантии. Разумеется, на коллективной, взаимной основе".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами МГИМО в День знаний
Сергей Лавров
Глава МИД России
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
"Отдать придется все": план Европы против России окончательно провалился
6 декабря, 08:00

О потерях ВСУ

Тем временем потери украинской армии уже давно перевалили за миллион человек и продолжают расти, уточнил дипломат.
«
"Всего к настоящему моменту мы передали Киеву более 11 тысяч тел погибших солдат Вооруженных сил Украины и в ответ получили 201 тело нашего бойца".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами МГИМО в День знаний
Сергей Лавров
Глава МИД России

Обсуждение мирного плана США

На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Большинство украинцев хотят урегулирования, заявил Трамп
10 декабря, 23:57
В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение со Стармером, Макроном и Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
По данным портала Axios, накануне Киев передал Вашингтону ответ на последние предложения американцев по украинскому урегулированию.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
"Превентивный удар": в Киеве заявили о новом плане Зеленского
Вчера, 00:52
 
В миреРоссияУкраинаСШАСергей ЛавровВладимир ПутинДжаред КушнерСтив УиткоффНАТОВооруженные силы УкраиныЕвросоюзМирный план США по Украине
 
 
