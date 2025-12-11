https://ria.ru/20251211/lavrov-2061317293.html
Трамп искренне стремится решить конфликт на Украине, заявил Лавров
Трамп искренне стремится решить конфликт на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 11.12.2025
Трамп искренне стремится решить конфликт на Украине, заявил Лавров
Президент США Дональд Трамп искренне стремится решить украинский конфликт политико-дипломатическим путем, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Лавров: "Трамп искренне стремится решить украинский конфликт"
Трамп искренне стремится решить украинский конфликт политико-дипломатическими методами, заявил Лавров. Он отметил, что Россия приветствует это, но одного стремления мало. Мы настаиваем на том, чтобы был достигнут пакет договоренностей о прочном, устойчивом, долгосрочном мире с гарантиями безопасности для всех вовлеченных стран.
Трамп искренне стремится решить конфликт на Украине, заявил Лавров
