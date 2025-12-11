Рейтинг@Mail.ru
Трамп искренне стремится решить конфликт на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:17 11.12.2025 (обновлено: 11:30 11.12.2025)
https://ria.ru/20251211/lavrov-2061317293.html
Трамп искренне стремится решить конфликт на Украине, заявил Лавров
Трамп искренне стремится решить конфликт на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 11.12.2025
Трамп искренне стремится решить конфликт на Украине, заявил Лавров
Президент США Дональд Трамп искренне стремится решить украинский конфликт политико-дипломатическим путем, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T11:17:00+03:00
2025-12-11T11:30:00+03:00
в мире
украина
мирный план сша по украине
сша
россия
сергей лавров
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061319927_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_381a3fe3876870338f82bf2be2c47355.jpg
https://ria.ru/20251211/tramp--2061194596.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Лавров: "Трамп искренне стремится решить украинский конфликт"
Трамп искренне стремится решить украинский конфликт политико-дипломатическими методами, заявил Лавров. Он отметил, что Россия приветствует это, но одного стремления мало. Мы настаиваем на том, чтобы был достигнут пакет договоренностей о прочном, устойчивом, долгосрочном мире с гарантиями безопасности для всех вовлеченных стран.
2025-12-11T11:17
true
PT2M10S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061319927_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_28bd094d9b564e45bd3e1d320ba4324b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, мирный план сша по украине, сша, россия, сергей лавров, дональд трамп
В мире, Украина, Мирный план США по Украине, США, Россия, Сергей Лавров, Дональд Трамп
Трамп искренне стремится решить конфликт на Украине, заявил Лавров

Лавров: Трамп искренне стремится решить конфликт на Украине с помощью дипломатии

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп искренне стремится решить украинский конфликт политико-дипломатическим путем, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Надо отдать должное нынешнему американскому лидеру, после возвращения в Белый дом он действительно занялся этим вопросом. По нашей оценке, искренне стремится способствовать преодолению (украинского - ред.) конфликта политико-дипломатическими методами", - сказал Лавров, выступая на посольском "круглом столе" по тематике урегулирования ситуации вокруг Украины.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Трамп смог снова удивить
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаМирный план США по УкраинеСШАРоссияСергей ЛавровДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала