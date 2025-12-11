Рейтинг@Mail.ru
Сейчас немало спекуляций по теме урегулирования на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 11.12.2025
11:16 11.12.2025 (обновлено: 11:25 11.12.2025)
Сейчас немало спекуляций по теме урегулирования на Украине, заявил Лавров
в мире
украина
россия
сша
сергей лавров
украина
россия
сша
в мире, украина, россия, сша, сергей лавров
В мире, Украина, Россия, США, Сергей Лавров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Сейчас немало спекуляций, вбросов и фальшивок по теме украинского урегулирования, цель которых осложнить поиск развязок, которые бы способствовали устранению первопричин кризиса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"На лицо немало спекуляций, разного рода деструктивных вбросов, фальшивок, поэтому видим основное предназначение таких вот действий, инициированных нашими западными коллегами в том, чтобы осложнить поиск переговорного решения и затягивать конфликт, в том числе играя против инициатив Соединенных Штатов, президента (США Дональда) Трампа, которые действительно нацелены на поиск развязок, которые будут способствовать устранению первопричин украинского кризиса", - сказал министр в ходе посольского круглого стола по тематике урегулирования вокруг Украины.
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Условия плана США по Украине стали жестче, пишет Axios
9 декабря, 13:45
 
