Курьер, забравшая деньги Долиной, не участвовала в споре о ее квартире
10:55 11.12.2025 (обновлено: 13:15 11.12.2025)
Курьер, забравшая деньги Долиной, не участвовала в споре о ее квартире
Курьер, забравшая деньги Долиной, не участвовала в споре о ее квартире - РИА Новости, 11.12.2025
Курьер, забравшая деньги Долиной, не участвовала в споре о ее квартире
Курьер Анжела Цырульникова, забравшая деньги певицы Ларисы Долиной, не участвовала в рассмотрении гражданского спора о ее квартире, сказано в официальных... РИА Новости, 11.12.2025
москва, россия, лариса долина, дело о квартире долиной
Шоубиз, Москва, Россия, Лариса Долина, Дело о квартире Долиной
Курьер, забравшая деньги Долиной, не участвовала в споре о ее квартире

РИА Новости: курьер Цырульникова не участвовала в споре о квартире Долиной

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАнжела Цырульникова
Анжела Цырульникова - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Анжела Цырульникова. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Курьер Анжела Цырульникова, забравшая деньги певицы Ларисы Долиной, не участвовала в рассмотрении гражданского спора о ее квартире, сказано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, извещенная надлежащим образом о месте и времени рассмотрения дела, в судебное заседание явку представителя не обеспечила, письменный отзыв относительно исковых требований не представила", - сказано в документе.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Долина безоговорочно следовала указаниям мошенников
Вчера, 09:09
Долина летом 2024 года заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести их на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей.
По заявлению Долиной возбудили уголовное дело. Первой задержали женщину-курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов - Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей. Прокуратура и защита Основы обжаловала приговор.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
СМИ обнаружили "тайный дом" Долиной в Подмосковье
10 декабря, 15:51
В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с решением оставить квартиру Долиной. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России. Судебное заседание назначено на 16 декабря.
Как ранее передавало РИА Новости со ссылкой на судебные документы, Долина при совершении сделок по продаже квартиры считала, что участвует в "спецоперации" по выявлению и задержанию преступников.
Долина указывала в иске, что Лурье не проявила даже минимальный уровень разумной осмотрительности и осторожности, проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, очевидно свидетельствующие об искажении воли истца.
Адвокат Лурье Светлана Свириденко заявляла, что эта позиция истца не нашла своего подтверждения в решении суда, у Лурье сомнений во вменяемости Долиной не было. Она добавила, что Долина ведет педагогическую деятельность и должна ежегодно проходить психиатрическое освидетельствование.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
По делу об афере с квартирой Долиной провели экспертизу
10 декабря, 07:59
 
Шоубиз
 
 
