В Турции участились жалобы на поддельные купюры в туристических регионах - РИА Новости, 11.12.2025
08:53 11.12.2025
В Турции участились жалобы на поддельные купюры в туристических регионах
Государственные ведомства Турции получили сигналы о наличии поддельных купюр прежнего образца номиналом в 50 и 100 долларов в туристических регионах, включая... РИА Новости, 11.12.2025
турция
стамбул
анталья (провинция)
турция, стамбул, анталья (провинция), в мире
Турция, Стамбул, Анталья (провинция), В мире
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюра доллара США
Купюра доллара США - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Купюра доллара США. Архивное фото
АНКАРА, 11 дек - РИА Новости. Государственные ведомства Турции получили сигналы о наличии поддельных купюр прежнего образца номиналом в 50 и 100 долларов в туристических регионах, включая Стамбул и Анталью, ситуация находится на проверке, сообщил РИА Новости источник во властных структурах страны.
Как ранее писала проправительственная газета Türkiye, в туристических районах Турции участились жалобы на отказы принимать купюры номиналом 50 и 100 долларов прежнего образца.
"Есть сигналы о наличии фальшивых купюр на рынке - в основном 50- и 100-долларовых банкнот прежнего образца. Они зафиксированы в туристических регионах, в частности в Стамбуле и Анталье, сейчас информация проверяется", - заявил собеседник агентства.
По его словам, ситуация "не носит панического характера, и в случае необходимости власти предупредят как финансовый рынок, так и туристический сектор".
Сотрудники правоохранительных органов Турции - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
В Турции задержали мошенников с поддельными картами с "кладами"
29 марта, 23:43
 
