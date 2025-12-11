В Турции участились жалобы на поддельные купюры в туристических регионах

АНКАРА, 11 дек - РИА Новости. Государственные ведомства Турции получили сигналы о наличии поддельных купюр прежнего образца номиналом в 50 и 100 долларов в туристических регионах, включая Стамбул и Анталью, ситуация находится на проверке, сообщил РИА Новости источник во властных структурах страны.

По его словам, ситуация "не носит панического характера, и в случае необходимости власти предупредят как финансовый рынок, так и туристический сектор".