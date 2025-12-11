https://ria.ru/20251211/kupyury-2061287008.html
В Турции участились жалобы на поддельные купюры в туристических регионах
АНКАРА, 11 дек - РИА Новости. Государственные ведомства Турции получили сигналы о наличии поддельных купюр прежнего образца номиналом в 50 и 100 долларов в туристических регионах, включая Стамбул и Анталью, ситуация находится на проверке, сообщил РИА Новости источник во властных структурах страны.
Как ранее писала проправительственная газета Türkiye, в туристических районах Турции
участились жалобы на отказы принимать купюры номиналом 50 и 100 долларов прежнего образца.
"Есть сигналы о наличии фальшивых купюр на рынке - в основном 50- и 100-долларовых банкнот прежнего образца. Они зафиксированы в туристических регионах, в частности в Стамбуле
и Анталье
, сейчас информация проверяется", - заявил собеседник агентства.
По его словам, ситуация "не носит панического характера, и в случае необходимости власти предупредят как финансовый рынок, так и туристический сектор".