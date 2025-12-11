https://ria.ru/20251211/kuleba-2061279657.html
В Турции обратили внимание на развлечения Кулебы на фоне потерь ВСУ
В Турции обратили внимание на развлечения Кулебы на фоне потерь ВСУ
АНКАРА, 11 дек — РИА Новости. Украинские политики, грозившие России яростным сопротивлением, развлекаются на концертах, пока молодежь гибнет на фронте, заявил РИА Новости турецкий политический обозреватель Серкан Танйилдизи.
Так он прокомментировал видео, на котором бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу и его гражданскую жену Светлану Павелецкую заметили на концерте певца Monatik.
Танйилдизи отметил, что подобное поведение вызывает вопросы в украинском обществе.
"Пока молодые люди гибнут на передовой, Кулеба появляется на светских мероприятиях в смокинге, а его возлюбленная, как утверждают украинские СМИ, открыла секс-шоп в Европе
. Почему человек, который в начале конфликта отправлял украинскую молодежь на фронт, сам не находится на передовой?" — задался он вопросом.
В начале сентября итальянская газета Corriere della Sera писала, что Кулеба якобы успел выехать в Польшу
до вступления в силу нового закона, запрещающего бывшим дипломатам покидать страну. Но позже Times of Ukraine сообщило, что экс-министр вернулся на родину.
Украинские военные и политики постоянно жалуются на катастрофическую нехватку людей на фронте, хотя командование не докладывает руководству о проблемах на передовой, а сами власти не обо всем рассказывают населению. Тем временем на улицах мужчин отлавливают в рамках насильственной мобилизации, а те всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут за границу, поджигают военкоматы, прячутся и не выходят из дома.