Так он прокомментировал видео, на котором бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу и его гражданскую жену Светлану Павелецкую заметили на концерте певца Monatik.

Украинские военные и политики постоянно жалуются на катастрофическую нехватку людей на фронте, хотя командование не докладывает руководству о проблемах на передовой, а сами власти не обо всем рассказывают населению. Тем временем на улицах мужчин отлавливают в рамках насильственной мобилизации, а те всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут за границу, поджигают военкоматы, прячутся и не выходят из дома.