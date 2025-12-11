Кулеба не планирует баллотироваться в президенты

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что не планирует участвовать в возможных президентских выборах на Украине.

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. В феврале Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг последнего опустился до 4%.