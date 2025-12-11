Кулеба не планирует баллотироваться в президенты

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что не планирует участвовать в возможных президентских выборах на Украине.
При этом Кулеба, которого считают одним из возможных преемников Зеленского, ранее заявлял, что Украине необходима "перезагрузка", а выборы президента пройдут сразу же после заключения перемирия.
"Я держусь подальше от политики... Сейчас я не чувствую необходимости баллотироваться (на возможных президентских выборах на Украине - ред.), но я никогда не отказывал в помощи стране, которую люблю", - заявил Кулеба сделал в интервью австралийскому изданию Nightly, не исключив своего участия в возможных выборах.
Во вторник Владимир Зеленский, отменивший президентские выборы на Украине, заявил, что готов их провести, но запросил у США и европейских союзников "обеспечить безопасность" для их проведения. О необходимости выборов на Украине до этого высказался президент США Дональд Трамп. Ранее Зеленский неоднократно заявлял, что законодательство не позволяет проводить выборы на Украине во время военного положения, которое было введено в феврале 2022 года и продлевается каждые три месяца.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. В феврале Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг последнего опустился до 4%.