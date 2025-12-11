На Кубани мать осудили за покушение на убийство младенца

СОЧИ, 11 дек - РИА Новости. Горячеключевской городской суд признал 18-летнюю фигурантку виновной в покушении на убийство новорожденного ребёнка, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
"Горячеключевским городским судом оглашен приговор в отношении Дарьи Тюкаловой, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, статьей 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка сразу же после родов). Судом ей назначено наказание в виде 2 лет принудительных работ с удержанием 15% заработной платы в доход государства ежемесячно", - говорится в сообщении.
Суд установил, что 18-летняя девушка летом этого года самостоятельно родила доношенного мальчика, за медицинской помощью на протяжении беременности и во время родов она не обращалась. Как рассказали в пресс-службе, роженица поместила ребёнка в диван и скрылась. Мать подсудимой обнаружила мальчика и передала врачам.
По данным пресс-службы судов, девушка признала вину в суде и раскаялась. Приговор в силу не вступил.
Ребенка изъяли из семьи, его жизни ничего не угрожает, сообщили в СУСК России по Краснодарскому краю.
