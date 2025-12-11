На Кубани мать осудили за покушение на убийство младенца

Суд установил, что 18-летняя девушка летом этого года самостоятельно родила доношенного мальчика, за медицинской помощью на протяжении беременности и во время родов она не обращалась. Как рассказали в пресс-службе, роженица поместила ребёнка в диван и скрылась. Мать подсудимой обнаружила мальчика и передала врачам.