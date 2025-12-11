Рейтинг@Mail.ru
На Кубани мать осудили за покушение на убийство младенца - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:03 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/kuban-2061328061.html
На Кубани мать осудили за покушение на убийство младенца
На Кубани мать осудили за покушение на убийство младенца - РИА Новости, 11.12.2025
На Кубани мать осудили за покушение на убийство младенца
Горячеключевской городской суд признал 18-летнюю фигурантку виновной в покушении на убийство новорожденного ребёнка, сообщили в объединенной пресс-службе судов... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T12:03:00+03:00
2025-12-11T12:03:00+03:00
происшествия
краснодарский край
россия
крушение вертолета в дагестане
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
https://ria.ru/20250831/rebenok-2038638324.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, россия, крушение вертолета в дагестане
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Крушение вертолета в Дагестане
На Кубани мать осудили за покушение на убийство младенца

На Кубани признали виновной в покушении мать, спрятавшую младенца в диване

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СОЧИ, 11 дек - РИА Новости. Горячеключевской городской суд признал 18-летнюю фигурантку виновной в покушении на убийство новорожденного ребёнка, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
"Горячеключевским городским судом оглашен приговор в отношении Дарьи Тюкаловой, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, статьей 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка сразу же после родов). Судом ей назначено наказание в виде 2 лет принудительных работ с удержанием 15% заработной платы в доход государства ежемесячно", - говорится в сообщении.
Суд установил, что 18-летняя девушка летом этого года самостоятельно родила доношенного мальчика, за медицинской помощью на протяжении беременности и во время родов она не обращалась. Как рассказали в пресс-службе, роженица поместила ребёнка в диван и скрылась. Мать подсудимой обнаружила мальчика и передала врачам.
По данным пресс-службы судов, девушка признала вину в суде и раскаялась. Приговор в силу не вступил.
Ребенка изъяли из семьи, его жизни ничего не угрожает, сообщили в СУСК России по Краснодарскому краю.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
В Москве мать оставила новорожденного ребенка в унитазе
31 августа, 11:46
 
ПроисшествияКраснодарский крайРоссияКрушение вертолета в Дагестане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала