Премьер Кубы обвинил Трампа в экономическом удушении страны

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Политика президента США Дональда Трампа по отношению к Кубе после возвращения в Белый дом направлена на "удушение" страны экономическими методами, заявил кубинский премьер-министр Мануэль Марреро Крус.
"Могу подтвердить, что новые меры, принятые правительством Трампа с момента его второго избрания на пост президента, направлены на экономическое удушение Кубы, включая ограничение ее источников дохода и поставок, в частности топлива", - сказал он, выступая на Евразийском межправсовете в расширенном составе.
При этом кубинский премьер отметил, что власти страны продолжают следовать своему плану развития даже перед лицом таких действий со стороны США.
"Я также благодарен за заявление о несогласии с включением Кубы в нелегитимный (американский – ред.) список государств, якобы спонсирующих терроризм, сделанные представителями стран, входящих в ЕАЭС, и стран-наблюдателей", - подчеркнул он.
