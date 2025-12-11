Рейтинг@Mail.ru
11.12.2025
17:31 11.12.2025
Премьер Кубы обвинил Трампа в экономическом удушении страны
Премьер Кубы обвинил Трампа в экономическом удушении страны - РИА Новости, 11.12.2025
Премьер Кубы обвинил Трампа в экономическом удушении страны
Политика президента США Дональда Трампа по отношению к Кубе после возвращения в Белый дом направлена на "удушение" страны экономическими методами, заявил... РИА Новости, 11.12.2025
Премьер Кубы обвинил Трампа в экономическом удушении страны

Премьер Кубы Крус: политика Трампа направлена на экономическое удушение

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус
Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус . Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Политика президента США Дональда Трампа по отношению к Кубе после возвращения в Белый дом направлена на "удушение" страны экономическими методами, заявил кубинский премьер-министр Мануэль Марреро Крус.
"Могу подтвердить, что новые меры, принятые правительством Трампа с момента его второго избрания на пост президента, направлены на экономическое удушение Кубы, включая ограничение ее источников дохода и поставок, в частности топлива", - сказал он, выступая на Евразийском межправсовете в расширенном составе.
При этом кубинский премьер отметил, что власти страны продолжают следовать своему плану развития даже перед лицом таких действий со стороны США.
"Я также благодарен за заявление о несогласии с включением Кубы в нелегитимный (американский – ред.) список государств, якобы спонсирующих терроризм, сделанные представителями стран, входящих в ЕАЭС, и стран-наблюдателей", - подчеркнул он.
