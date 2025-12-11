КС помогает главе государства как гаранту конституции, заявил Зорькин

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Председатель Конституционного суда (КС) России Валерий Зорькин отметил, что КС РФ помогает главе государства как гаранту конституции.

"Конституционный суд занимает особое положение, потому что он в конечном счете помогает с тем, чтобы под конституцией находились и законы, и соответствующие нормативные акты. Я бы изобразил это в виде наиболее такой устойчивой пирамиды, которая говорит о том, что конституция проникает всеми своими принципами и нормами в законы, нормативные акты и даже в поведение людей, в правоотношения. Задача Конституционного суда и заключается в том, чтобы эта пирамида не была расфасована, разрушена и так далее", – сказал Зорькин.

Он добавил, что деятельность КС РФ способствует и деятельности главы государства как гаранта конституции. "На Вас лежит большая ответственность, связанная с тем, что Вы гарант конституции. Но мы... помогаем, будучи охранителями конституции", – отметил председатель КС РФ.

Зорькин назвал основной закон страны "живым", поскольку конституция действует.