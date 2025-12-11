Рейтинг@Mail.ru
15:13 11.12.2025
КС помогает главе государства как гаранту конституции, заявил Зорькин
Председатель Конституционного суда (КС) России Валерий Зорькин отметил, что КС РФ помогает главе государства как гаранту конституции. РИА Новости, 11.12.2025
Президент РФ Владимир Путин и председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин во время встречи в Кремле
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Председатель Конституционного суда (КС) России Валерий Зорькин отметил, что КС РФ помогает главе государства как гаранту конституции.
Президент России Владимир Путин в четверг провел встречу с Зорькиным в Кремле.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Власти будут исходить из безусловного приоритета Конституции, заявил Путин
Вчера, 13:16
"Конституционный суд занимает особое положение, потому что он в конечном счете помогает с тем, чтобы под конституцией находились и законы, и соответствующие нормативные акты. Я бы изобразил это в виде наиболее такой устойчивой пирамиды, которая говорит о том, что конституция проникает всеми своими принципами и нормами в законы, нормативные акты и даже в поведение людей, в правоотношения. Задача Конституционного суда и заключается в том, чтобы эта пирамида не была расфасована, разрушена и так далее", – сказал Зорькин.
Он добавил, что деятельность КС РФ способствует и деятельности главы государства как гаранта конституции. "На Вас лежит большая ответственность, связанная с тем, что Вы гарант конституции. Но мы... помогаем, будучи охранителями конституции", – отметил председатель КС РФ.
Зорькин назвал основной закон страны "живым", поскольку конституция действует.
"Я не хочу сказать, что мы такие идеальные, что все нас хвалят. Ведь в конечном счете надо думать так: когда две стороны приходят... в суд, кто-то выигрывает, кто-то не выигрывает. Но с другой стороны, самое главное, чтобы мы в конечном счете... конституцию поддерживали и сохраняли ее. В этом смысле я и говорю, почему она живая, потому что не на полке стоит пыльная вещь, а действует", – пояснил он.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Путин поздравил Зорькина с Днем Конституции
Вчера, 13:08
 
Россия Валерий Зорькин Владимир Путин
 
 
