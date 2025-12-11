https://ria.ru/20251211/ks-2061394760.html
КС помогает главе государства как гаранту конституции, заявил Зорькин
КС помогает главе государства как гаранту конституции, заявил Зорькин - РИА Новости, 11.12.2025
КС помогает главе государства как гаранту конституции, заявил Зорькин
Председатель Конституционного суда (КС) России Валерий Зорькин отметил, что КС РФ помогает главе государства как гаранту конституции. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T15:13:00+03:00
2025-12-11T15:13:00+03:00
2025-12-11T15:18:00+03:00
россия
валерий зорькин
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061357348_0:17:3198:1816_1920x0_80_0_0_30431ce36eef9cd5a908a68e4e1fb7ce.jpg
https://ria.ru/20251211/putin-2061354092.html
https://ria.ru/20251211/putin-2061351510.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061357348_229:0:2958:2047_1920x0_80_0_0_542a84ffdce70c0de9186085526c4d2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, валерий зорькин, владимир путин
Россия, Валерий Зорькин, Владимир Путин
КС помогает главе государства как гаранту конституции, заявил Зорькин
Председатель КС Зорькин: КС помогает главе государства как гаранту конституции
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Председатель Конституционного суда (КС) России Валерий Зорькин отметил, что КС РФ помогает главе государства как гаранту конституции.
Президент России Владимир Путин
в четверг провел встречу с Зорькиным
в Кремле.
"Конституционный суд занимает особое положение, потому что он в конечном счете помогает с тем, чтобы под конституцией находились и законы, и соответствующие нормативные акты. Я бы изобразил это в виде наиболее такой устойчивой пирамиды, которая говорит о том, что конституция проникает всеми своими принципами и нормами в законы, нормативные акты и даже в поведение людей, в правоотношения. Задача Конституционного суда и заключается в том, чтобы эта пирамида не была расфасована, разрушена и так далее", – сказал Зорькин.
Он добавил, что деятельность КС РФ способствует и деятельности главы государства как гаранта конституции. "На Вас лежит большая ответственность, связанная с тем, что Вы гарант конституции. Но мы... помогаем, будучи охранителями конституции", – отметил председатель КС РФ.
Зорькин назвал основной закон страны "живым", поскольку конституция действует.
"Я не хочу сказать, что мы такие идеальные, что все нас хвалят. Ведь в конечном счете надо думать так: когда две стороны приходят... в суд, кто-то выигрывает, кто-то не выигрывает. Но с другой стороны, самое главное, чтобы мы в конечном счете... конституцию поддерживали и сохраняли ее. В этом смысле я и говорю, почему она живая, потому что не на полке стоит пыльная вещь, а действует", – пояснил он.