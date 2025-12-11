СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. У Украины никогда не было и не будет сил вернуть Крым в свой состав, поэтому киевские власти избрали тактику создания крымчанам разного рода гадостей, поделился мнением с РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.