В Крыму оценили шансы Украины вернуть полуостров
10:49 11.12.2025 (обновлено: 11:01 11.12.2025)
В Крыму оценили шансы Украины вернуть полуостров
В Крыму оценили шансы Украины вернуть полуостров

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. У Украины никогда не было и не будет сил вернуть Крым в свой состав, поэтому киевские власти избрали тактику создания крымчанам разного рода гадостей, поделился мнением с РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее Владимир Зеленский признал, что у Киева на сегодня нет сил и достаточной поддержки вернуть Крым в состав Украины.
"У них (Украины - ред.) сил для этого никогда не было и не будет. Но у них полно сил, чтобы устраивать нам разного рода гадости. Они занимаются этим с 2014 года. У нас сформированы иски к Украине на триллионы рублей за их злодеяния, блокады, попытки организовать геноцид крымчан еще до начала СВО", - сказал Константинов.
По его словам, Крым готов предъявить Украине претензии на международном уровне после завершения СВО.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Константинов призвал Трампа ознакомиться с достижениями российского Крыма
