Переселенцы с Украины призвали Зеленского оставить Крым в покое

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек — РИА Новости. Глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев при международном общественном движении "Другая Украина" Олег Бондаренко призвал Владимира Зеленского оставить Крым в покое.

Так он отреагировал на слова Зеленского о том, что у Киева нет сил и достаточной поддержки для того, чтобы вернуть полуостров в состав Украины.

"Крым — это не только территория, земля. Крым — это люди, фундамент. Люди, которые вернулись на свою историческую родину в Россию и навсегда связали с ней свое будущее. Так что Зеленскому пора оставить Крым в покое, перестать спекулировать его российским статусом, раз и навсегда признав исторический выбор крымчан, сделанный в 2014 году", — сказал Бондаренко РИА Новости.

По его словам, в составе России полуостров стремительно развивается, тогда как у Украины как государства нет будущего.

"Теперь Украина — это лишь территория под внешним управлением", — заключил Бондаренко