https://ria.ru/20251211/krym-2061282988.html
Переселенцы с Украины призвали Зеленского оставить Крым в покое
Переселенцы с Украины призвали Зеленского оставить Крым в покое - РИА Новости, 11.12.2025
Переселенцы с Украины призвали Зеленского оставить Крым в покое
Глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев при международном общественном движении "Другая Украина" Олег Бондаренко призвал Владимира Зеленского... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T08:09:00+03:00
2025-12-11T08:09:00+03:00
2025-12-11T10:32:00+03:00
в мире
республика крым
россия
украина
олег бондаренко
владимир путин
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061078384_0:97:3468:2048_1920x0_80_0_0_3331a856f8a565b7eee672169440ce35.jpg
https://ria.ru/20251210/krym-2061032710.html
https://ria.ru/20251211/tramp-2061262081.html
республика крым
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061078384_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_56161566bd5cd40c256d98819689aa42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, республика крым, россия, украина, олег бондаренко, владимир путин, оон
В мире, Республика Крым, Россия, Украина, Олег Бондаренко, Владимир Путин, ООН
Переселенцы с Украины призвали Зеленского оставить Крым в покое
Бондаренко призвал Зеленского оставить Крым в покое
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек — РИА Новости. Глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев при международном общественном движении "Другая Украина" Олег Бондаренко призвал Владимира Зеленского оставить Крым в покое.
Так он отреагировал на слова Зеленского о том, что у Киева нет сил и достаточной поддержки для того, чтобы вернуть полуостров в состав Украины.
"Крым — это не только территория, земля. Крым — это люди, фундамент. Люди, которые вернулись на свою историческую родину в Россию и навсегда связали с ней свое будущее. Так что Зеленскому пора оставить Крым в покое, перестать спекулировать его российским статусом, раз и навсегда признав исторический выбор крымчан, сделанный в 2014 году", — сказал Бондаренко РИА Новости.
По его словам, в составе России
полуостров стремительно развивается, тогда как у Украины
как государства нет будущего.
"Теперь Украина — это лишь территория под внешним управлением", — заключил Бондаренко
.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.