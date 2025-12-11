Рейтинг@Mail.ru
Переселенцы с Украины призвали Зеленского оставить Крым в покое - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:09 11.12.2025 (обновлено: 10:32 11.12.2025)
https://ria.ru/20251211/krym-2061282988.html
Переселенцы с Украины призвали Зеленского оставить Крым в покое
Переселенцы с Украины призвали Зеленского оставить Крым в покое - РИА Новости, 11.12.2025
Переселенцы с Украины призвали Зеленского оставить Крым в покое
Глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев при международном общественном движении "Другая Украина" Олег Бондаренко призвал Владимира Зеленского... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T08:09:00+03:00
2025-12-11T10:32:00+03:00
в мире
республика крым
россия
украина
олег бондаренко
владимир путин
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061078384_0:97:3468:2048_1920x0_80_0_0_3331a856f8a565b7eee672169440ce35.jpg
https://ria.ru/20251210/krym-2061032710.html
https://ria.ru/20251211/tramp-2061262081.html
республика крым
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061078384_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_56161566bd5cd40c256d98819689aa42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, республика крым, россия, украина, олег бондаренко, владимир путин, оон
В мире, Республика Крым, Россия, Украина, Олег Бондаренко, Владимир Путин, ООН
Переселенцы с Украины призвали Зеленского оставить Крым в покое

Бондаренко призвал Зеленского оставить Крым в покое

© AP Photo / Kin CheungВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек — РИА Новости. Глава крымского Центра поддержки украинских переселенцев при международном общественном движении "Другая Украина" Олег Бондаренко призвал Владимира Зеленского оставить Крым в покое.
Так он отреагировал на слова Зеленского о том, что у Киева нет сил и достаточной поддержки для того, чтобы вернуть полуостров в состав Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В Крыму ответили на заявление Зеленского о невозможности вернуть полуостров
10 декабря, 10:34
"Крым — это не только территория, земля. Крым — это люди, фундамент. Люди, которые вернулись на свою историческую родину в Россию и навсегда связали с ней свое будущее. Так что Зеленскому пора оставить Крым в покое, перестать спекулировать его российским статусом, раз и навсегда признав исторический выбор крымчан, сделанный в 2014 году", — сказал Бондаренко РИА Новости.
По его словам, в составе России полуостров стремительно развивается, тогда как у Украины как государства нет будущего.
"Теперь Украина — это лишь территория под внешним управлением", — заключил Бондаренко.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Константинов призвал Трампа ознакомиться с достижениями российского Крыма
Вчера, 02:01
 
В миреРеспублика КрымРоссияУкраинаОлег БондаренкоВладимир ПутинООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала