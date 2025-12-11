Исполнители теракта в "Крокусе" намерены дать показания в суде

"Предполагаемые исполнители будут давать показания. Одному из них предложили огласить показания, которые он дал на стадии предварительного следствия, он сказал "нет, я буду давать показания". Думаю, что показания дадут все 19 человек, включая основных фигурантов", - рассказал собеседник агентства.