Исполнители теракта в "Крокусе" намерены дать показания в суде
Исполнители теракта в "Крокусе" намерены дать показания в суде - РИА Новости, 11.12.2025
Исполнители теракта в "Крокусе" намерены дать показания в суде
Предполагаемые исполнители теракта в "Крокус сити холле" намерены дать показания в суде, сообщил РИА Новости один из участников процесса. РИА Новости, 11.12.2025
Исполнители теракта в "Крокусе" намерены дать показания в суде
РИА Новости: исполнители теракта в "Крокусе" намерены дать показания в суде
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Предполагаемые исполнители теракта в "Крокус сити холле" намерены дать показания в суде, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Предполагаемые исполнители будут давать показания. Одному из них предложили огласить показания, которые он дал на стадии предварительного следствия, он сказал "нет, я буду давать показания". Думаю, что показания дадут все 19 человек, включая основных фигурантов", - рассказал собеседник агентства.
Ожидается, что допрос обвиняемых начнется во 2-м Западном окружном военном суде в понедельник, 15 декабря.
Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда
начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе
" по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл
" в подмосковном Красногорске
произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК
, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около шести миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.