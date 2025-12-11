Рейтинг@Mail.ru
В Москве мужчина убил сожительницу, а затем покончил с собой
22:41 11.12.2025
В Москве мужчина убил сожительницу, а затем покончил с собой
В Москве мужчина убил сожительницу, а затем покончил с собой - РИА Новости, 11.12.2025
В Москве мужчина убил сожительницу, а затем покончил с собой
Следователи установили, что убитая в Москве женщина скончалась от ножевых ранений, нанесенных сожителем, после этого мужчина покончил с собой, сообщили в... РИА Новости, 11.12.2025
В Москве мужчина убил сожительницу, а затем покончил с собой

Мужчина нанес смертельные ножевые ранения сожительнице и совершил самоубийство

© РИА Новости / Виталий БелоусовСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Сотрудники полиции. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Следователи установили, что убитая в Москве женщина скончалась от ножевых ранений, нанесенных сожителем, после этого мужчина покончил с собой, сообщили в пресс-службе ГСУ СК столицы.
Ранее в столичном главке СК России сообщали, что тела мужчины 1962 года рождения и женщины 1988 года рождения с признаками насильственной смерти нашли в квартире на востоке Москвы, возбуждено уголовное дело.
"Следователями и криминалистами столичного СК в ходе осмотра предварительно установлено, что смертельные ножевые ранения женщине нанес ее сожитель", - говорится в сообщении.
Добавляется, что затем мужчина покончил с собой.
Житель Ачинска, приговоренный к сроку 19 лет и два месяца в колонии строго режима за двойное убийство - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Житель Красноярского края получил 19 лет за убийство жены и ее сожителя
Вчера, 09:04
 
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
