В Москве мужчина убил сожительницу, а затем покончил с собой

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Следователи установили, что убитая в Москве женщина скончалась от ножевых ранений, нанесенных сожителем, после этого мужчина покончил с собой, сообщили в пресс-службе ГСУ СК столицы.

Ранее в столичном главке СК России сообщали, что тела мужчины 1962 года рождения и женщины 1988 года рождения с признаками насильственной смерти нашли в квартире на востоке Москвы , возбуждено уголовное дело.

"Следователями и криминалистами столичного СК в ходе осмотра предварительно установлено, что смертельные ножевые ранения женщине нанес ее сожитель", - говорится в сообщении.