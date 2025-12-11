https://ria.ru/20251211/kriminal-2061533557.html
В Москве мужчина убил сожительницу, а затем покончил с собой
Следователи установили, что убитая в Москве женщина скончалась от ножевых ранений, нанесенных сожителем, после этого мужчина покончил с собой, сообщили в... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T22:41:00+03:00
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
россия
2025
Мужчина нанес смертельные ножевые ранения сожительнице и совершил самоубийство