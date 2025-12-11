https://ria.ru/20251211/kreml-2061465028.html
Появились кадры совещания Путина с военными
Кремль опубликовал кадры совещания президента России Владимира Путина с военными, где обсуждалась ситуация в зоне СВО с акцентом на обстановку на севере ДНР. РИА Новости, 11.12.2025
Появились кадры совещания Путина с военными
Кремль опубликовал видео с совещания Путина с военными