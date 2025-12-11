Рейтинг@Mail.ru
Появились кадры совещания Путина с военными
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
17:37 11.12.2025 (обновлено: 18:08 11.12.2025)
Появились кадры совещания Путина с военными
Кремль опубликовал кадры совещания президента России Владимира Путина с военными, где обсуждалась ситуация в зоне СВО с акцентом на обстановку на севере ДНР. РИА Новости, 11.12.2025
Появились кадры совещания Путина с военными

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по ситуации в зоне СВО. Справа: командир 123-й мотострелковой бригады Денис Пирогов. 11 декабря 2025
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по ситуации в зоне СВО. Справа: командир 123-й мотострелковой бригады Денис Пирогов. 11 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по ситуации в зоне СВО. Справа: командир 123-й мотострелковой бригады Денис Пирогов. 11 декабря 2025
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Кремль опубликовал кадры совещания президента России Владимира Путина с военными, где обсуждалась ситуация в зоне СВО с акцентом на обстановку на севере ДНР.
Ранее о совещании сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В том числе речь шла о полном переходе Северска под контроль Вооруженных Сил РФ. В совещании по видеосвязи приняли участие начальник Генштаба Вооруженных Сил Валерий Герасимов, командующий группировкой войск "Юг" Сергей Медведев. Также в кабинете президента в Кремле присутствовал командир 123-й мотострелковой бригады Денис Пирогов.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Герасимов рассказал о работе группировки "Север" в Сумской области
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаСеверскВладимир ПутинДмитрий ПесковВалерий ГерасимовБезопасность
 
 
