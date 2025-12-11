Рейтинг@Mail.ru
В Кремле назвали задержание российского ученого в Польше произволом - РИА Новости, 11.12.2025
12:33 11.12.2025 (обновлено: 14:27 11.12.2025)
В Кремле назвали задержание российского ученого в Польше произволом
Задержание российского ученого Александра Бутягина в Польше - это правовой произвол, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.12.2025
2025
польша, в мире, россия, дмитрий песков, украина, александр бутягин
Польша, В мире, Россия, Дмитрий Песков, Украина, Александр Бутягин
Александр Бутягин
Александр Бутягин
Александр Бутягин. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Задержание российского ученого Александра Бутягина в Польше - это правовой произвол, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее польские СМИ сообщили о задержании известного российского ученого, высокопоставленного представителя Эрмитажа по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических раскопок в Крыму.
"Это - правовой произвол абсолютно", - заявил Песков журналистам, комментируя задержание российского ученого.
Согласно информации на сайте Эрмитажа, Бутягин занимает должность заведующего сектором отдела античного мира, секретаря археологической комиссии Эрмитажа.
Бутягин - автор множества научных публикаций, часть которых посвящена античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры.
Захарова назвала задержание Бутягина в Польше политизированным
