В Кремле назвали задержание российского ученого в Польше произволом
В Кремле назвали задержание российского ученого в Польше произволом - РИА Новости, 11.12.2025
В Кремле назвали задержание российского ученого в Польше произволом
Задержание российского ученого Александра Бутягина в Польше - это правовой произвол, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T12:33:00+03:00
2025-12-11T12:33:00+03:00
2025-12-11T14:27:00+03:00
польша
в мире
россия
дмитрий песков
украина
александр бутягин
польша
россия
украина
В Кремле назвали задержание российского ученого в Польше произволом
В Кремле назвали задержание российского ученого в Польше абсолютным произволом
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Задержание российского ученого Александра Бутягина в Польше - это правовой произвол, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее польские СМИ сообщили о задержании известного российского ученого, высокопоставленного представителя Эрмитажа по запросу Украины
якобы за проведение незаконных археологических раскопок в Крыму
.
"Это - правовой произвол абсолютно", - заявил Песков
журналистам, комментируя задержание российского ученого.
Согласно информации на сайте Эрмитажа, Бутягин занимает должность заведующего сектором отдела античного мира, секретаря археологической комиссии Эрмитажа.
Бутягин - автор множества научных публикаций, часть которых посвящена античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры.