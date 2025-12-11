Рейтинг@Mail.ru
"Честной игры не ждите". ЕС принял решение по Украине
11.12.2025
"Честной игры не ждите". ЕС принял решение по Украине
Ради: кредит Украине под будущие выплаты России юридически несостоятелен

© Getty Images / Pier Marco TaccaПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Getty Images / Pier Marco Tacca
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Надежда Сарапина. В Брюсселе никак не могут решить, из каких средств спонсировать киевский режим. На репарационный кредит не удается уговорить Бельгию, а теперь благодаря Венгрии евробюрократы лишились и запасного плана. Но Еврокомиссия готова на все — даже преступить закон.

Нет — и баста

Ни один из вариантов финансирования Киева пока не удалось утвердить. Против кредита за счет замороженных российских средств намертво стоит Бельгия, на план Б — выпуск еврооблигаций — наложила вето Венгрия, сообщает Politico.
Предполагалось, что обеспеченные семилетним бюджетом ЕС ценные бумаги позволят выручить 90 миллиардов евро (около 104 миллиардов долларов). Но в вопросах внешней политики и бюджета требуется консенсус. У Будапешта же множество причин для того, чтобы отвергнуть данную инициативу. А поскольку механизм "усиленного сотрудничества", позволяющий обходить несогласных, тут неприменим, двигаться дальше нельзя.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время российско-венгерских переговоров в Москве
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время российско-венгерских переговоров в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время российско-венгерских переговоров в Москве
"Нетто-получатель из бюджета ЕС, Венгрия не желает брать на себя новые коллективные обязательства. Кроме того, Орбан последовательно выступает за дипломатическое урегулирование украинского конфликта и считает военную поддержку Киева контрпродуктивной. Важно и то, что Будапешт часто использует право вето как рычаг давления на Брюссель по другим темам — от антикоррупционных расследований до распределения фондов восстановления", — объясняет замруководителя комитета по международной кооперации и экспорту "Опоры России" Намер Ради.
Блокировка эмиссии евробондов — это попытка остановить сам процесс бесконтрольного и бессмысленного финансирования Украины и заставить ЕС пересмотреть общую стратегию, соглашается заместитель директора АНО "Центр развития законодательства" Дмитрий Матюшенков. Есть и внутриполитический расчет: на фоне роста стоимости жизни выплаты Киеву вызывают возмущение у избирателей.
Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
"Плевать на последствия". Европа идет ва-банк
5 ноября, 08:00

Брать или не брать

Таким образом, план Б отпадает, и ЕК вернется в первому варианту. Напомним: в ЕС заблокированы более 200 миллиардов евро российских резервов — в основном в Бельгии, на счетах депозитария Euroclear. Еврокомиссия предлагает выделить Украине от 185 до 210 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждают, что Киев вернет его после того, как Москва "выплатит материальный ущерб".
Однако эта идея не слишком популярна в ЕС. В первую очередь возражает Бельгия. Премьер-министр Барт де Вевер неоднократно заявлял, что необходимы конкретные и надежные гарантии от стран Евросоюза для использования активов ЦБ России.
Глава Euroclear Валери Урбен указала на серьезную угрозу финансовой стабильности всего ЕС — "если у глобальных инвесторов создастся впечатление, что их деньги в Европе больше не в безопасности".
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertЗдание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе
Здание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Здание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе
Кроме того, заем под предполагаемые выплаты России юридически несостоятелен, потому что ни международные суды, ни Москва не признали оснований для репараций, добавляет Ради.
Париж одобряет инициативу ЕК, но против привлечения российских 18 миллиардов евро, хранящихся на счетах французских банков, пишет Financial Times.
Даже Япония возражает. Министр финансов Сацуки Катаяма исключила возможность использования российских активов из-за юридических проблем.

Платить все равно придется

И все же найти средства как-то придется, иначе киевская казна опустеет уже в первой половине 2026-го. ЕК предлагает Бельгии распределить ответственность между странами ЕС пропорционально ВВП. Тогда основная нагрузка ляжет на Германию (51,3 миллиарда евро), Францию (34 миллиарда) и Италию (25,1 миллиарда).
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
"Отдать придется все": план Европы против России окончательно провалился
6 декабря, 08:00
"Это нужно, чтобы обеспечить согласие на кредит премьер-министра Бельгии Барта де Вевера", — говорится в публикации Politico.
Но такой механизм крайне невыгоден для стран ЕС, отмечает Матюшенков. Крупные экономики могут отказаться от этого в условиях собственных бюджетных проблем, а Венгрия — подать в Суд ЕС, оспорив юридическую обоснованность решения.
Создание отдельного межгосударственного инструмента странами ЕС, например, самыми крупными, лишает проект статуса общеевропейского и исключает возможность задействовать Европейский фонд стабильности и прочие структуры, уточняет Ради.
© Getty Images / Anadolu/Dursun AydemirПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи в Брюсселе
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Getty Images / Anadolu/Dursun Aydemir
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи в Брюсселе
В Брюсселе рассматривают еще один способ. "В договорах ЕС есть статья о том, что в условиях серьезных экономических потрясений <…> разрешено принимать меры без достижения единогласия", — указывает Financial Times. Евробюрократы надеются заблокировать активы бессрочно и все-таки выдать так называемый репарационный кредит.
Однако даже некоторые чиновники указывают, что "на внутреннем рынке явно нет чрезвычайной экономической ситуации", а значит, решение незаконно.
Европейский центральный банк также сомневается, что это укладывается в рамки международного права, и отказывается брать на себя ответственность. Компромисса пока не нашли, обсуждение продолжат на саммите в конце месяца.
 
