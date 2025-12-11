Рейтинг@Mail.ru
Ученые нашли самый древний в мире костер, горевший 400 тысяч лет назад
Наука
 
01:36 11.12.2025
Ученые нашли самый древний в мире костер, горевший 400 тысяч лет назад
Ученые нашли самый древний в мире костер, горевший 400 тысяч лет назад
Британские ученые обнаружили в графстве Саффолк свидетельства самого древнего в мире рукотворного костра, который был разведен около 400 тысяч лет назад
Ученые нашли самый древний в мире костер, горевший 400 тысяч лет назад

Nature: в Саффолке нашли древнейший в мире костер, горевший 400 тысяч лет назад

Костер. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Британские ученые обнаружили в графстве Саффолк свидетельства самого древнего в мире рукотворного костра, который был разведен около 400 тысяч лет назад, что на 350 тысяч лет ранее, чем считалось прежде, следует из исследования, опубликованного в среду в научном журнале Nature.
"Мы представляем свидетельства разведения огня на погребенном участке земли возрастом 400 тысяч лет в Барнхеме (Великобритания), где были обнаружены нагретые осадки и расколотые огнем кремневые рубила, а также два фрагмента пирита, минерала, использовавшегося в более поздние периоды для высекания искр кремнем", - говорится в научной статье.
Отмечается, что, согласно геологическим исследованиям, сам по себе пирит встречается в месте находки достаточно редко, что свидетельствует о том, что предки современных людей принесли его туда намеренно для разведения огня.
Издание Guardian напоминает, что последние научные свидетельства указывали на то, что самый древний костер, следы которого удалось обнаружить во Франции, был разведен 50 тысяч лет назад.
