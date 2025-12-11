https://ria.ru/20251211/kopii-2061270045.html
В Турции рассказали о последствиях отмены копий паспортов в отелях
туризм
турция
анталья (провинция)
АНКАРА, 11 дек – РИА Новости. Планируемый отказ турецких отелей от копирования паспортов при заселении снизит риски незаконного использования персональных данных российских туристов, сказал РИА Новости источник в туристической отрасли курортной Антальи.
Печатный орган правительства - Resmi Gazete - ранее опубликовал решение Органа по защите персональных данных, который фактически прекращает подобную многолетнюю практику в сфере туризма и гостиничного бизнеса.
"Изменения оказывают прямое влияние на работу отелей. Отказ от копий паспортов сократит бюрократические процедуры на ресепшене, особенно для российских семей, групп и деловых туристов. Отели будут передавать сведения о гостях напрямую через цифровую систему уведомлений МВД Турции", - сказал собеседник агентства.
По его наблюдениям, российские туристы "наиболее чувствительно" реагируют на копирование их паспортов.
"Ранее копии загранпаспортов хранились в гостиницах без единых стандартов, что создавало риски утечки данных — от мошенничества до попыток неправомерного использования паспортной информации. Уничтожение ранее собранных копий снижает этот риск", - пояснил собеседник агентства.