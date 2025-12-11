Рейтинг@Mail.ru
В Турции рассказали о последствиях отмены копий паспортов в отелях - РИА Новости, 11.12.2025
03:50 11.12.2025
В Турции рассказали о последствиях отмены копий паспортов в отелях
В Турции рассказали о последствиях отмены копий паспортов в отелях - РИА Новости, 11.12.2025
В Турции рассказали о последствиях отмены копий паспортов в отелях
Планируемый отказ турецких отелей от копирования паспортов при заселении снизит риски незаконного использования персональных данных российских туристов, сказал... РИА Новости, 11.12.2025
турция
анталья (провинция)
турция, анталья (провинция)
Туризм, Турция, Анталья (провинция)
В Турции рассказали о последствиях отмены копий паспортов в отелях

РИА Новости: отказ от копий паспортов снизит процедуры на ресепшене для туристов

АНКАРА, 11 дек – РИА Новости. Планируемый отказ турецких отелей от копирования паспортов при заселении снизит риски незаконного использования персональных данных российских туристов, сказал РИА Новости источник в туристической отрасли курортной Антальи.
Печатный орган правительства - Resmi Gazete - ранее опубликовал решение Органа по защите персональных данных, который фактически прекращает подобную многолетнюю практику в сфере туризма и гостиничного бизнеса.
Туристы в аэропорту - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Россияне стали чаще ездить в Турцию, заявил президент РСТ
22 ноября, 04:27
"Изменения оказывают прямое влияние на работу отелей. Отказ от копий паспортов сократит бюрократические процедуры на ресепшене, особенно для российских семей, групп и деловых туристов. Отели будут передавать сведения о гостях напрямую через цифровую систему уведомлений МВД Турции", - сказал собеседник агентства.
По его наблюдениям, российские туристы "наиболее чувствительно" реагируют на копирование их паспортов.
"Ранее копии загранпаспортов хранились в гостиницах без единых стандартов, что создавало риски утечки данных — от мошенничества до попыток неправомерного использования паспортной информации. Уничтожение ранее собранных копий снижает этот риск", - пояснил собеседник агентства.
Девушка с ноутбуком и банковской картой - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Власти Турции предупредили туриндустрию о трудностях россиян с переводами
14 ноября, 06:30
 
ТуризмТурцияАнталья (провинция)
 
 
