Отдыхающие и туристы прибывают на курорты Антальи. Архивное фото

В Турции рассказали о последствиях отмены копий паспортов в отелях

АНКАРА, 11 дек – РИА Новости. Планируемый отказ турецких отелей от копирования паспортов при заселении снизит риски незаконного использования персональных данных российских туристов, сказал РИА Новости источник в туристической отрасли курортной Антальи.

Печатный орган правительства - Resmi Gazete - ранее опубликовал решение Органа по защите персональных данных, который фактически прекращает подобную многолетнюю практику в сфере туризма и гостиничного бизнеса.

"Изменения оказывают прямое влияние на работу отелей. Отказ от копий паспортов сократит бюрократические процедуры на ресепшене, особенно для российских семей, групп и деловых туристов. Отели будут передавать сведения о гостях напрямую через цифровую систему уведомлений МВД Турции", - сказал собеседник агентства.

По его наблюдениям, российские туристы "наиболее чувствительно" реагируют на копирование их паспортов.