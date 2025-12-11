https://ria.ru/20251211/konstantinovka-2061479427.html
ВС России контролируют 45% зданий в Константиновке, заявил Герасимов
ВС России контролируют 45% зданий в Константиновке, заявил Герасимов
Сорок пять процентов зданий в Константиновке находятся под контролем ВС РФ, заявил начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России... РИА Новости, 11.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
константиновка
валерий герасимов
владимир путин
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
