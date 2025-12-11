Рейтинг@Mail.ru
ВС России контролируют 45% зданий в Константиновке, заявил Герасимов - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:56 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/konstantinovka-2061479427.html
ВС России контролируют 45% зданий в Константиновке, заявил Герасимов
ВС России контролируют 45% зданий в Константиновке, заявил Герасимов - РИА Новости, 11.12.2025
ВС России контролируют 45% зданий в Константиновке, заявил Герасимов
Сорок пять процентов зданий в Константиновке находятся под контролем ВС РФ, заявил начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T17:56:00+03:00
2025-12-11T17:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
константиновка
валерий герасимов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061474669_0:342:2881:1963_1920x0_80_0_0_b1e22921083aaf6fb4e7b748f5922ed0.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
константиновка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061474669_152:0:2881:2047_1920x0_80_0_0_3e258d11b15c9e1b4a9299c4e2dfe384.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, константиновка, валерий герасимов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Константиновка, Валерий Герасимов, Владимир Путин
ВС России контролируют 45% зданий в Константиновке, заявил Герасимов

Герасимов: 45% зданий в Константиновке находятся под контролем ВС России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по ситуации в зоне СВО
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по ситуации в зоне СВО
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Сорок пять процентов зданий в Константиновке находятся под контролем ВС РФ, заявил начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину.
«
"Штурмовое подразделения "Южной" группировки войск продвигаются с боями в городе Константиновка, 45% зданий в этом населенном пункте под нашим контролем", - сказал Герасимов на совещании по ситуации в зоне СВО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКонстантиновкаВалерий ГерасимовВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала