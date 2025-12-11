В Росимуществе рассказали о продаже изъятые у Коломойского* компании

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Первая попытка продать на торгах две изъятые компании украинского олигарха Игоря Коломойского* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) не удалась, будут организованы новые торги, о них будет объявлено дополнительно, сообщили РИА Новости в Росимуществе.

"Торги признаны несостоявшимися. Будут организованы новые. Будет объявлено дополнительно", - рассказали в ведомстве.

Росимущество ранее выставило на открытый аукцион акции двух компаний украинского олигарха Коломойского*: 100% уставного капитала ООО "Южгазэнерджи" и 100% акций ООО "Кейтеринг-Юг", данные о торгах размещены на портале "Торги России".

Оба пакета были выставлены единым лотом. Начальная цена лота – 3,968 миллиарда рублей. Срок приема заявок от участников торгов был до 25 ноября текущего года.

Решение об изъятии в доход государства 100% долей обеих компаний было принято Кошехабльским районным судом Адыгеи по заявлению Генпрокуратуры в 2024 году в связи с экстремистской деятельностью олигарха и его партнеров, а также с финансированием ВСУ

Компания "Южгазэнерджи" зарегистрирована в январе 2006 года и разрабатывает Кошехабльское газоконденсатное месторождение в Адыгее.

"Кейтеринг-Юг", согласно данным БИР-Аналитик, зарегистрирована в феврале 2014 года, основная деятельность компании - "деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания".