В Росимуществе рассказали о продаже изъятые у Коломойского* компании - РИА Новости, 11.12.2025
00:59 11.12.2025
В Росимуществе рассказали о продаже изъятые у Коломойского* компании
В Росимуществе рассказали о продаже изъятые у Коломойского* компании
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Первая попытка продать на торгах две изъятые компании украинского олигарха Игоря Коломойского* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) не удалась, будут организованы новые торги, о них будет объявлено дополнительно, сообщили РИА Новости в Росимуществе.
"Торги признаны несостоявшимися. Будут организованы новые. Будет объявлено дополнительно", - рассказали в ведомстве.
Игорь Коломойский* - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
В Израиле могут изъять виллу семьи Коломойского*
2 декабря, 07:47
Росимущество ранее выставило на открытый аукцион акции двух компаний украинского олигарха Коломойского*: 100% уставного капитала ООО "Южгазэнерджи" и 100% акций ООО "Кейтеринг-Юг", данные о торгах размещены на портале "Торги России".
Оба пакета были выставлены единым лотом. Начальная цена лота – 3,968 миллиарда рублей. Срок приема заявок от участников торгов был до 25 ноября текущего года.
Решение об изъятии в доход государства 100% долей обеих компаний было принято Кошехабльским районным судом Адыгеи по заявлению Генпрокуратуры в 2024 году в связи с экстремистской деятельностью олигарха и его партнеров, а также с финансированием ВСУ.
Компания "Южгазэнерджи" зарегистрирована в январе 2006 года и разрабатывает Кошехабльское газоконденсатное месторождение в Адыгее.
"Кейтеринг-Юг", согласно данным БИР-Аналитик, зарегистрирована в феврале 2014 года, основная деятельность компании - "деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания".
* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов Росфинмониторингом
Игорь Коломойский* - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Акции двух компаний Коломойского* выставили на аукцион
1 ноября, 11:57
 
Республика АдыгеяРоссияФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)Генеральная прокуратура РФВооруженные силы Украины
 
 
