https://ria.ru/20251211/kompaniya-2061257478.html
В Росимуществе рассказали о продаже изъятые у Коломойского* компании
В Росимуществе рассказали о продаже изъятые у Коломойского* компании - РИА Новости, 11.12.2025
В Росимуществе рассказали о продаже изъятые у Коломойского* компании
Первая попытка продать на торгах две изъятые компании украинского олигарха Игоря Коломойского* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) не... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T00:59:00+03:00
2025-12-11T00:59:00+03:00
2025-12-11T00:59:00+03:00
республика адыгея
россия
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
генеральная прокуратура рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150838/34/1508383441_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_8837c0a96acd6223f99541e4a0e575a1.jpg
https://ria.ru/20251202/villa-2059098486.html
https://ria.ru/20251101/rosimuschestvo-2052276821.html
республика адыгея
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/14/1737754134_0:0:3259:2444_1920x0_80_0_0_35a2423c9cc1406a5ee30973bf5d977d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика адыгея, россия, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), генеральная прокуратура рф, вооруженные силы украины
Республика Адыгея, Россия, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Генеральная прокуратура РФ, Вооруженные силы Украины
В Росимуществе рассказали о продаже изъятые у Коломойского* компании
Росимущество: первая попытка продать изъятые у Коломойского компании не удалась
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Первая попытка продать на торгах две изъятые компании украинского олигарха Игоря Коломойского* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) не удалась, будут организованы новые торги, о них будет объявлено дополнительно, сообщили РИА Новости в Росимуществе.
"Торги признаны несостоявшимися. Будут организованы новые. Будет объявлено дополнительно", - рассказали в ведомстве.
Росимущество
ранее выставило на открытый аукцион акции двух компаний украинского олигарха Коломойского*: 100% уставного капитала ООО "Южгазэнерджи" и 100% акций ООО "Кейтеринг-Юг", данные о торгах размещены на портале "Торги России".
Оба пакета были выставлены единым лотом. Начальная цена лота – 3,968 миллиарда рублей. Срок приема заявок от участников торгов был до 25 ноября текущего года.
Решение об изъятии в доход государства 100% долей обеих компаний было принято Кошехабльским районным судом Адыгеи
по заявлению Генпрокуратуры
в 2024 году в связи с экстремистской деятельностью олигарха и его партнеров, а также с финансированием ВСУ
.
Компания "Южгазэнерджи" зарегистрирована в январе 2006 года и разрабатывает Кошехабльское газоконденсатное месторождение в Адыгее.
"Кейтеринг-Юг", согласно данным БИР-Аналитик, зарегистрирована в феврале 2014 года, основная деятельность компании - "деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания".
* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов Росфинмониторингом