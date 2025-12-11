Рейтинг@Mail.ru
Главу комитета "Победа" отпустили после досмотра в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:27 11.12.2025 (обновлено: 01:29 11.12.2025)
https://ria.ru/20251211/komitet-2061259759.html
Главу комитета "Победа" отпустили после досмотра в аэропорту Кишинева
Главу комитета "Победа" отпустили после досмотра в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 11.12.2025
Главу комитета "Победа" отпустили после досмотра в аэропорту Кишинева
Лидер молдавского координационного комитета "Победа" Алексей Петрович сообщил, что его освободили после досмотра в аэропорту Кишинева, причины которого... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T01:27:00+03:00
2025-12-11T01:29:00+03:00
в мире
кишинев
молдавия
гагаузия
евгения гуцул
sputnik молдова
московский комсомолец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0c/2010912235_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_768fbe2b895f61631fddef194f40cd80.jpg
https://ria.ru/20251207/moldaviya-2060455070.html
https://ria.ru/20251210/moldavija-2061249968.html
кишинев
молдавия
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0c/2010912235_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ee6ec1bbe2485af0a9769e25112243cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кишинев, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Кишинев, Молдавия, Гагаузия, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Главу комитета "Победа" отпустили после досмотра в аэропорту Кишинева

Главу комитета "Победа" Петровича отпустили после досмотра в аэропорту Кишинева

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкАлексей Петрович
Алексей Петрович - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Алексей Петрович. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 11 дек - РИА Новости. Лидер молдавского координационного комитета "Победа" Алексей Петрович сообщил, что его освободили после досмотра в аэропорту Кишинева, причины которого сотрудники Пограничной полиции так и не объяснили.
Ранее Петрович сообщил, что был задержан в аэропорту Кишинева, где у него изъяли загранпаспорт. Он неоднократно сталкивался с задержаниями и дополнительными досмотрами в аэропорту Кишинева.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Власти Молдавии снова фальсифицируют историю, заявил Петрович
7 декабря, 21:37
"Я уже вышел из здания аэропорта... ощущение все то же, сотрудники Пограничной полиции не знают, для чего они меня задерживают, зачем, претензий к ним у меня нет, потому что относятся они ко мне более чем вежливо", - сообщил Петрович в своем Telegram-канале.
Он отметил, что документы вернули после досмотра багажа. Петрович заявил, что готов к новому задержанию в аэропорту через неделю.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Здание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
МИД ПМР обвинил Кишинев в уклонении от переговоров и продолжении блокады
Вчера, 23:47
 
В миреКишиневМолдавияГагаузияЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала