Главу комитета "Победа" отпустили после досмотра в аэропорту Кишинева

"Я уже вышел из здания аэропорта... ощущение все то же, сотрудники Пограничной полиции не знают, для чего они меня задерживают, зачем, претензий к ним у меня нет, потому что относятся они ко мне более чем вежливо", - сообщил Петрович в своем Telegram-канале.