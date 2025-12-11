https://ria.ru/20251211/kombinat-2061312012.html
Калининградский янтарный комбинат создал украшения, придуманные нейросетью
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости.
Калининградский янтарный комбинат (входит в госкорпорацию "Ростех") впервые изготовил украшения, придуманное нейросетью, ими стали серьги и подвеска в виде конфет, сообщили
в "Ростехе".
"Калининградский янтарный комбинат
изготовил из солнечного камня серьги и подвеску в форме леденцов... Янтарные конфеты созданы в одном экземпляре и станут арт-объектом в музее предприятия как первое в его истории украшение, созданное при участии нейросети", - говорится в сообщении.
Янтарные конфеты изготовлены из прозрачного самоцвета, а сходства с леденцами ювелиры комбината достигли благодаря лузгованию - специальной обработке камня в автоклаве, уточняет "Ростех
".
"Обертку" для леденцов мастера выполнили из серебра, аккуратно повторив форму фантика. "В каждой сережке и подвеске использовано по три грамма янтаря и около шести граммов драгоценного металла", - рассказали в пресс-службе.
"Наши ювелиры изготавливают настоящие шедевры из солнечного камня. При этом они идут в ногу со временем и прислушиваются к мнению поклонников янтаря. Результатом совместной творческой работы и помощи цифровых технологий стало уникальное украшение, которое, безусловно, привлечет еще больше внимания к красоте российского янтаря", - отметили в "Ростехе".
"Изделие станет достойным экспонатом музея, демонстрируя, каким может быть древний самоцвет в эпоху цифровых решений", - уверены там.