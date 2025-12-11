Калининградский янтарный комбинат создал украшения, придуманные нейросетью

"Обертку" для леденцов мастера выполнили из серебра, аккуратно повторив форму фантика. "В каждой сережке и подвеске использовано по три грамма янтаря и около шести граммов драгоценного металла", - рассказали в пресс-службе.

"Наши ювелиры изготавливают настоящие шедевры из солнечного камня. При этом они идут в ногу со временем и прислушиваются к мнению поклонников янтаря. Результатом совместной творческой работы и помощи цифровых технологий стало уникальное украшение, которое, безусловно, привлечет еще больше внимания к красоте российского янтаря", - отметили в "Ростехе".