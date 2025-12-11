Рейтинг@Mail.ru
"Кинопоиск" прокомментировал удаление фильма "Кадет" из своего каталога - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:19 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/kinopoisk-2061355687.html
"Кинопоиск" прокомментировал удаление фильма "Кадет" из своего каталога
"Кинопоиск" прокомментировал удаление фильма "Кадет" из своего каталога - РИА Новости, 11.12.2025
"Кинопоиск" прокомментировал удаление фильма "Кадет" из своего каталога
"Кинопоиск" не может внести изменения в недоступный по требованию Роскомнадзора фильм "Кадет", картина может вернуться в каталог только в случае предоставления... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T13:19:00+03:00
2025-12-11T13:19:00+03:00
россия
кинопоиск
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816692949_0:233:3072:1961_1920x0_80_0_0_fc05310f43e7924c1bde04044dc24d48.jpg
https://ria.ru/20250812/kinopoisk-2034820101.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816692949_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a454e5d2170633c7db0a3f8a6f760171.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, кинопоиск, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Россия, Кинопоиск, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
"Кинопоиск" прокомментировал удаление фильма "Кадет" из своего каталога

"Кинопоиск": фильм "Кадет" стал недоступен по требованию Роскомнадзора

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЭкран смартфона с изображение сайта интернет-сервиса о кино "Кинопоиск"
Экран смартфона с изображение сайта интернет-сервиса о кино Кинопоиск - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Экран смартфона с изображение сайта интернет-сервиса о кино "Кинопоиск". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. "Кинопоиск" не может внести изменения в недоступный по требованию Роскомнадзора фильм "Кадет", картина может вернуться в каталог только в случае предоставления новой версии от правообладателя, сообщили РИА Новости в пресс-службе онлайн-кинотеатра.
Ранее в пресс-службе РКН сообщили РИА Новости, что Роскомнадзор потребовал от аудиовизуальных сервисов "Иви" и "Кинопоиск" вырезать кадры, нарушающие закон РФ. В ведомстве отметили, что в художественном фильме "Кадет" присутствуют сцены совершения самоубийств, что нарушает закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
"Фильм "Кадет" в данный момент недоступен на "Кинопоиске" по требованию Роскомнадзора. Он может быть вновь размещен на сервисе, если правообладатель предоставит нам новую, отредактированную версию. "Кинопоиск" сам не вносит изменения в контент и предоставляет доступ только к той версии контента, которую передает правообладатель", - говорится в сообщении "Кинопоиска".
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Суд оштрафовал "Кинопоиск" за пропаганду ЛГБТ*
12 августа, 15:48
 
РоссияКинопоискФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала