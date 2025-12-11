"Кинопоиск" прокомментировал удаление фильма "Кадет" из своего каталога

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. "Кинопоиск" не может внести изменения в недоступный по требованию Роскомнадзора фильм "Кадет", картина может вернуться в каталог только в случае предоставления новой версии от правообладателя, сообщили РИА Новости в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

"Фильм "Кадет" в данный момент недоступен на "Кинопоиске" по требованию Роскомнадзора. Он может быть вновь размещен на сервисе, если правообладатель предоставит нам новую, отредактированную версию. "Кинопоиск" сам не вносит изменения в контент и предоставляет доступ только к той версии контента, которую передает правообладатель", - говорится в сообщении "Кинопоиска".