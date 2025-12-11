Рейтинг@Mail.ru
В Киеве сотрудники военкомата перекрыли улицу для проверки местных жителей
11:48 11.12.2025
В Киеве сотрудники военкомата перекрыли улицу для проверки местных жителей
В Киеве сотрудники военкомата перекрыли улицу для проверки местных жителей
Сотрудники военкомата в Киеве перекрыли одну из улиц для поголовной проверки местных жителей, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 11.12.2025
в мире, киев, украина, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Сотрудники военкомата в Киеве перекрыли улицу для поголовной проверки жителей

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Киеве перекрыли одну из улиц для поголовной проверки местных жителей, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Киеве вчера полиция и сотрудники военкомата перекрыли улицу Тепловозную для проверки документов у всех водителей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Оно публикует видео с пробкой на перекрытой улице . Как заявляет за кадром русскоязычный автор ролика, улица ведет к жилым домам, а проверки носят массовый характер.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильственной мобилизации на фронт.
Автомобили полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
В Киеве во время урока мобилизовали учителя физкультуры
В миреКиевУкраинаДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
