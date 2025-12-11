Рейтинг@Mail.ru
Хоценко провел Архитектурно-градостроительный совет Омской области - РИА Новости, 11.12.2025
Омская область
Омская область
 
10:08 11.12.2025 (обновлено: 10:15 11.12.2025)
Хоценко провел Архитектурно-градостроительный совет Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел заседание регионального Архитектурно-градостроительного совета, сообщили в пресс-службе губернатора и... РИА Новости, 11.12.2025
Хоценко провел Архитектурно-градостроительный совет Омской области

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской области
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской области
ОМСК, 11 дек - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел заседание регионального Архитектурно-градостроительного совета, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области.
Совет рассмотрел проекты, направленные на обновление городской инфраструктуры и улучшение качества жизни жителей города. Были одобрены требования к архитектурному освещению. Их разработали в рамках формирования единого дизайн-кода Омска. Новая версия устанавливает единые стандарты подсветки зданий и общественных пространств и направлена на создание гармоничной вечерней атмосферы города. Такой подход позволит перейти к целостной системе освещения.
"На очередном заседании Архитектурно-градостроительного совета под председательством Губернатора Виталия Хоценко были представлены ключевые проекты, которые формируют долгосрочное развитие Омска и его пригородов. Рассмотренные инициативы отражают системный подход региона к созданию современной и комфортной городской среды, где каждое решение влияет на удобство жизни людей и общий образ города", – сообщили в пресс-службе.
Архитекторы поддержали и доработанный проект строительства гостиницы на 174 номера, а также и многофункционального культурно-развлекательного комплекса в Кировском округе Омска. Инвестор заявил готовность завершить строительство в течение трех лет.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Хоценко: Омская область получит еще 1 млрд руб на Северный обход
9 декабря, 14:57
9 декабря, 14:57
 
Омская областьОмская областьВиталий ХоценкоОмск
 
 
