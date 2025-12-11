Хоценко провел Архитектурно-градостроительный совет Омской области

ОМСК, 11 дек - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел заседание регионального Архитектурно-градостроительного совета, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области.

Совет рассмотрел проекты, направленные на обновление городской инфраструктуры и улучшение качества жизни жителей города. Были одобрены требования к архитектурному освещению. Их разработали в рамках формирования единого дизайн-кода Омска. Новая версия устанавливает единые стандарты подсветки зданий и общественных пространств и направлена на создание гармоничной вечерней атмосферы города. Такой подход позволит перейти к целостной системе освещения.

"На очередном заседании Архитектурно-градостроительного совета под председательством Губернатора Виталия Хоценко были представлены ключевые проекты, которые формируют долгосрочное развитие Омска и его пригородов. Рассмотренные инициативы отражают системный подход региона к созданию современной и комфортной городской среды, где каждое решение влияет на удобство жизни людей и общий образ города", – сообщили в пресс-службе.