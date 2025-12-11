Рейтинг@Mail.ru
Холанд заявил, что ему нравится новый формат Лиги чемпионов
Футбол
 
08:10 11.12.2025
Холанд заявил, что ему нравится новый формат Лиги чемпионов
Холанд заявил, что ему нравится новый формат Лиги чемпионов - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Холанд заявил, что ему нравится новый формат Лиги чемпионов
Норвежский футболист английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд заявил, что ему нравится играть в новом формате Лиги чемпионов из-за большего количества матчей. РИА Новости Спорт, 11.12.2025
лига чемпионов уефа
Холанд заявил, что ему нравится новый формат Лиги чемпионов

Футболист "Манчестер Сити" Холанд заявил, что ему нравится новый формат ЛЧ

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Норвежский футболист английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд заявил, что ему нравится играть в новом формате Лиги чемпионов из-за большего количества матчей.
В среду испанский "Реал" дома уступил "Манчестер Сити" со счетом 1:2 в матче шестого тура основного этапа Лиги чемпионов. Холанд отметился забитым мячом с пенальти на 43-й минуте встречи.
«
"Это место, где хочется играть. Это невероятно. Хочется играть в таких матчах, а благодаря новому формату Лиги чемпионов матчей еще больше, и это здорово. Мне это нравится. Все могло бы выглядеть совершенно по-другому, если бы мы не выиграли, потому что до этого мы проиграли "Байеру", победа над "Реалом" действительно важна. Теперь у нас осталось еще две игры, так что нам нужно финишировать уверенно, и, надеюсь, мы сможем попасть в восьмерку лучших", - приводит слова Холанда сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
С сезона-2024/25 формат Лиги чемпионов был изменен. Количество участников турнира выросло с 32 до 36 команд. На основном этапе каждый клуб играет по восемь матчей против восьми разных соперников. Первые восемь команд в итоговой таблице выходят в 1/8 финала турнира, а клубы, занявшие с 9-го по 24-е места, играют матчи за выход в эту стадию.
"Манчестер Сити" после шести туров идет на четвертой позиции в турнирной таблице, набрав 13 очков. В следующем матче "горожане" 20 января сыграют в гостях с норвежским клубом "Будё-Глимт".
Футболист "Реала" поддержал Хаби Алонсо после забитого гола
ФутболСпортАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)Эрлинг ХоландМанчестер СитиРеал МадридБайер 04Лига чемпионов 2025-2026
 
