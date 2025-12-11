Холанд заявил, что ему нравится новый формат Лиги чемпионов

«

"Это место, где хочется играть. Это невероятно. Хочется играть в таких матчах, а благодаря новому формату Лиги чемпионов матчей еще больше, и это здорово. Мне это нравится. Все могло бы выглядеть совершенно по-другому, если бы мы не выиграли, потому что до этого мы проиграли "Байеру", победа над "Реалом" действительно важна. Теперь у нас осталось еще две игры, так что нам нужно финишировать уверенно, и, надеюсь, мы сможем попасть в восьмерку лучших", - приводит слова Холанда сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).