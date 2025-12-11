Рейтинг@Mail.ru
Роскачество ввело новые критерии оценки бытовой химии в отелях - РИА Новости, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
09:04 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/khimiya-2061287892.html
Роскачество ввело новые критерии оценки бытовой химии в отелях
Роскачество ввело новые критерии оценки бытовой химии в отелях - РИА Новости, 11.12.2025
Роскачество ввело новые критерии оценки бытовой химии в отелях
Роскачество в рамках добровольной сертификации отелей будет дополнительно оценивать бытовую химию на соответствие национальному стандарту, который подтверждает... РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-11T09:04:00+03:00
2025-12-11T09:04:00+03:00
туризм
роскачество
новости - туризм
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1959949594_0:276:3072:2004_1920x0_80_0_0_ce62c01af0866da25d995866eacb4c14.jpg
https://ria.ru/20251211/kopii-2061270045.html
https://ria.ru/20250304/gostinitsa-2002886136.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1959949594_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_ddddbcbdb7c92a8378d2742e062daa7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
роскачество, новости - туризм, россия
Туризм, Роскачество, Новости - Туризм, Россия
Роскачество ввело новые критерии оценки бытовой химии в отелях

Роскачество будет проверять бытовую химию в отелях на соответствие ГОСТу

© iStock.com / freemixerУборка гостиничных номеров
Уборка гостиничных номеров - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© iStock.com / freemixer
Уборка гостиничных номеров . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Роскачество в рамках добровольной сертификации отелей будет дополнительно оценивать бытовую химию на соответствие национальному стандарту, который подтверждает экологичность продукции, такой критерий включен в чек-лист, рассказали РИА Новости в организации.
В пресс-службе Роскачества напомнили РИА Новости, что добровольная сертификация отелей по чек-листам проводится с конца 2024 года. Процедуру проводит орган сертификации "Роскачество-Туризм". В число критериев входят в том числе профессиональная подготовка персонала, соблюдение нормативных и технических документов на оказываемые услуги, а также наличие инфраструктуры для приема гостей в соответствии с различными стандартами.
Отдыхающие и туристы прибывают на курорты Антальи - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В Турции рассказали о последствиях отмены копий паспортов в отелях
Вчера, 03:50
"В чек-лист проверки отелей включен новый критерий, оценивающий использование бытовой химии, соответствующей национальному стандарту ГОСТ Р 71175-2023 "Средства для стирки и товары бытовой химии. Общие критерии подтверждения обоснованности экологических заявлений", - рассказали в Роскачестве.
Там добавили, что новое требование призвано искоренить практику гринвошинга - недобросовестных экологических заявлений. Так, стандарт устанавливает, что любая маркировка "био", "эко" или "безопасно для природы" должна иметь научное подтверждение. Также строго ограничивается содержание опасных веществ - фосфатов, токсинов и сильных аллергенов.
"Для отелей соблюдение данного ГОСТа становится мощным инструментом для укрепления репутации. Наличие сертификата служит неоспоримым доказательством ответственного подхода, усиливая доверие сознательных туристов и партнеров. Это прямой путь к формированию современного экологичного имиджа", - уточнили в организации.
Отмечается, что требование обеспечивает безопасность для здоровья гостей и персонала, которые ежедневно контактируют с поверхностями и текстилем. Также оно позволяет отелям, расположенным в уникальных природных локациях, помогать сохранять водоемы и экосистемы, которые являются их главным активом.
"Таким образом, соответствие стандарту - это еще и стратегическая экономия. Более щадящие сертифицированные средства продлевают срок службы дорогостоящего постельного белья, отделки и оборудования. Кроме того, отель заранее обеспечивает выполнение ужесточающихся природоохранных норм, минимизируя риски штрафов", - подчеркнули в Роскачестве.
Номер отеля - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Первая в России гостиница получила звезды по новой системе классификации
4 марта, 06:59
 
ТуризмРоскачествоНовости - ТуризмРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала