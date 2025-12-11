Роскачество ввело новые критерии оценки бытовой химии в отелях

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Роскачество в рамках добровольной сертификации отелей будет дополнительно оценивать бытовую химию на соответствие национальному стандарту, который подтверждает экологичность продукции, такой критерий включен в чек-лист, рассказали РИА Новости в организации.

В пресс-службе Роскачества напомнили РИА Новости, что добровольная сертификация отелей по чек-листам проводится с конца 2024 года. Процедуру проводит орган сертификации "Роскачество-Туризм". В число критериев входят в том числе профессиональная подготовка персонала, соблюдение нормативных и технических документов на оказываемые услуги, а также наличие инфраструктуры для приема гостей в соответствии с различными стандартами.

"В чек-лист проверки отелей включен новый критерий, оценивающий использование бытовой химии, соответствующей национальному стандарту ГОСТ Р 71175-2023 "Средства для стирки и товары бытовой химии. Общие критерии подтверждения обоснованности экологических заявлений", - рассказали в Роскачестве.

Там добавили, что новое требование призвано искоренить практику гринвошинга - недобросовестных экологических заявлений. Так, стандарт устанавливает, что любая маркировка "био", "эко" или "безопасно для природы" должна иметь научное подтверждение. Также строго ограничивается содержание опасных веществ - фосфатов, токсинов и сильных аллергенов.

"Для отелей соблюдение данного ГОСТа становится мощным инструментом для укрепления репутации. Наличие сертификата служит неоспоримым доказательством ответственного подхода, усиливая доверие сознательных туристов и партнеров. Это прямой путь к формированию современного экологичного имиджа", - уточнили в организации.

Отмечается, что требование обеспечивает безопасность для здоровья гостей и персонала, которые ежедневно контактируют с поверхностями и текстилем. Также оно позволяет отелям, расположенным в уникальных природных локациях, помогать сохранять водоемы и экосистемы, которые являются их главным активом.