Венесуэла могла бы стать выгодным союзником США, считает Такер Карлсон - РИА Новости, 11.12.2025
11:11 11.12.2025 (обновлено: 11:12 11.12.2025)
Венесуэла могла бы стать выгодным союзником США, считает Такер Карлсон
Венесуэла могла бы стать выгодным союзником США, считает Такер Карлсон - РИА Новости, 11.12.2025
Венесуэла могла бы стать выгодным союзником США, считает Такер Карлсон
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Венесуэла могла бы стать для Вашингтона выгодным союзником благодаря своим ресурсам и расположению. РИА Новости, 11.12.2025
в мире, венесуэла, сша, вашингтон (штат), такер карлсон, дональд трамп, николас мадуро, nbc
В мире, Венесуэла, США, Вашингтон (штат), Такер Карлсон, Дональд Трамп, Николас Мадуро, NBC
Венесуэла могла бы стать выгодным союзником США, считает Такер Карлсон

Карлсон: союз с богатой ресурсами Венесуэлой усилил бы позиции США

© AP Photo / Ross D. FranklinАмериканский журналист Такер Карлсон
Американский журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© AP Photo / Ross D. Franklin
Американский журналист Такер Карлсон. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Венесуэла могла бы стать для Вашингтона выгодным союзником благодаря своим ресурсам и расположению.
"Почему Венесуэла? Потому что у неё крупнейшие доказанные запасы нефти в мире, она находится в нашем полушарии. Много природных ресурсов. Почему бы не сделать её крупным союзником? Место для военных баз, торговли - всё это могло бы нам помочь", - заявил Карлсон в своем опубликованном видеообращении.
Захват военными США танкера у берегов Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В США объяснили захват танкера у берегов Венесуэлы
Вчера, 01:38
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. С сентября по ноябрь они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября объявил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри республики. Президент США Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
NYT: США провели тайные переговоры с Венесуэлой
19 ноября, 10:09
 
В миреВенесуэлаСШАВашингтон (штат)Такер КарлсонДональд ТрампНиколас МадуроNBC
 
 
