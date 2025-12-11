Венесуэла могла бы стать выгодным союзником США, считает Такер Карлсон

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Венесуэла могла бы стать для Вашингтона выгодным союзником благодаря своим ресурсам и расположению.
"Почему Венесуэла? Потому что у неё крупнейшие доказанные запасы нефти в мире, она находится в нашем полушарии. Много природных ресурсов. Почему бы не сделать её крупным союзником? Место для военных баз, торговли - всё это могло бы нам помочь", - заявил Карлсон в своем опубликованном видеообращении.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. С сентября по ноябрь они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября объявил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри республики. Президент США Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
NYT: США провели тайные переговоры с Венесуэлой
19 ноября, 10:09