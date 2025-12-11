Рейтинг@Mail.ru
Такер Карлсон сделал неожиданное заявление о России
08:32 11.12.2025 (обновлено: 18:16 11.12.2025)
Такер Карлсон сделал неожиданное заявление о России
Такер Карлсон сделал неожиданное заявление о России
Россия была бы прекрасным союзником для Соединенных Штатов Америки, заявил американский журналист Такер Карлсон в эфире своего YouTube-канала. РИА Новости, 11.12.2025
в мире, россия, сша, владимир путин, такер карлсон, bild
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Такер Карлсон, Bild
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента России Владимира Путина
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента России Владимира Путина. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Россия была бы прекрасным союзником для Соединенных Штатов Америки, заявил американский журналист Такер Карлсон в эфире своего YouTube-канала.
"С точки зрения интересов США самым очевидным союзником, конечно, будет Россия", — сказал он.
По мнению журналиста, причина кроется в большой территории страны, огромных месторождениях полезных ископаемых, а также в ее внушительной военной мощи.
"Так что, если вам нужен союзник, Россия будет лучшим вариантом", — добавил Карлсон.
В июле в интервью Bild он заявил, что США, вводя санкции, недооценили способность российской экономики к адаптации и сделали хуже только себе. Месяцем ранее журналист отмечал, что Владимир Путин проделал грандиозную работу, добившись возвышения России.
