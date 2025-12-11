https://ria.ru/20251211/karlson-2061285047.html
Такер Карлсон сделал неожиданное заявление о России
Такер Карлсон сделал неожиданное заявление о России
Россия была бы прекрасным союзником для Соединенных Штатов Америки, заявил американский журналист Такер Карлсон в эфире своего YouTube-канала. РИА Новости, 11.12.2025
Такер Карлсон сделал неожиданное заявление о России
