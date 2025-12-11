В Красноярском крае отец жестоко убитых детей получил четыре года колонии

КРАСНОЯРСК, 11 дек - РИА Новости. Отца жестоко убитых матерью детей в Канске Красноярского края приговорили к четырем годам за избиение детей, сообщила краевая прокуратура.
В краевой прокуратуре сообщали, что многодетная семья с октября 2024 года состоит на профилактическом учете. Отец привлекался к административной ответственности за избиение семилетнего сына, во время убийства сестры и братьев ребенок был в школе и остался жив. Позже в СК РФ сообщили, что отец убитых троих детей задержан по подозрению в истязании выжившего семилетнего сына. По версии следствия, с лета 2018 по апрель 2025 года отец систематически избивал ребенка. Также установлено, что у мальчика в трехлетнем возрасте был сломан нос, неоднократно в 2024 году ребенок появлялся в школе с гематомами и ссадинами. Мужчину арестовали на два месяца.
"Суд признал мужчину виновным в истязании (пункты "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ) и приговорил его к четырем годам колонии общего режима. Также по иску прокурора суд взыскал в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении прокуратуры.
Уточняется, что выживший ребенок находится в Канском детском доме имени Ю.А. Гагарина.
В апреле следственное управление СК РФ по региону сообщало, что в частном доме на улице Герцена в Канске обнаружены трое убитых детей - четырехлетняя девочка, мальчики в возрасте семи месяцев и восьми лет - с ранами в области головы и других частей тела. Против 29-летней матери было возбуждено дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Информированный источник сообщал РИА Новости, что семимесячному мальчику мать отрубила голову и поставила ее в сервант. Ей грозит до 20 лет колонии.
В Петербурге арестовали коуча по подозрению в убийстве ребенка
10 декабря, 16:42