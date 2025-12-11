В Красноярском крае отец жестоко убитых детей получил четыре года колонии

"Суд признал мужчину виновным в истязании (пункты "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ) и приговорил его к четырем годам колонии общего режима. Также по иску прокурора суд взыскал в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении прокуратуры.