В Красноярском крае отец жестоко убитых детей получил четыре года колонии
11:35 11.12.2025 (обновлено: 11:36 11.12.2025)
В Красноярском крае отец жестоко убитых детей получил четыре года колонии
Отца жестоко убитых матерью детей в Канске Красноярского края приговорили к четырем годам за избиение детей, сообщила краевая прокуратура. РИА Новости, 11.12.2025
происшествия, россия, канск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Канск, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Канска, задержанный по делу об издевательствах над несовершеннолетним
Житель Канска, задержанный по делу об издевательствах над несовершеннолетним. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 11 дек - РИА Новости. Отца жестоко убитых матерью детей в Канске Красноярского края приговорили к четырем годам за избиение детей, сообщила краевая прокуратура.
В краевой прокуратуре сообщали, что многодетная семья с октября 2024 года состоит на профилактическом учете. Отец привлекался к административной ответственности за избиение семилетнего сына, во время убийства сестры и братьев ребенок был в школе и остался жив. Позже в СК РФ сообщили, что отец убитых троих детей задержан по подозрению в истязании выжившего семилетнего сына. По версии следствия, с лета 2018 по апрель 2025 года отец систематически избивал ребенка. Также установлено, что у мальчика в трехлетнем возрасте был сломан нос, неоднократно в 2024 году ребенок появлялся в школе с гематомами и ссадинами. Мужчину арестовали на два месяца.
"Суд признал мужчину виновным в истязании (пункты "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ) и приговорил его к четырем годам колонии общего режима. Также по иску прокурора суд взыскал в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении прокуратуры.
Уточняется, что выживший ребенок находится в Канском детском доме имени Ю.А. Гагарина.
В апреле следственное управление СК РФ по региону сообщало, что в частном доме на улице Герцена в Канске обнаружены трое убитых детей - четырехлетняя девочка, мальчики в возрасте семи месяцев и восьми лет - с ранами в области головы и других частей тела. Против 29-летней матери было возбуждено дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Информированный источник сообщал РИА Новости, что семимесячному мальчику мать отрубила голову и поставила ее в сервант. Ей грозит до 20 лет колонии.
