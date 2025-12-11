https://ria.ru/20251211/kamchatka-2061292800.html
На Камчатке работников морга осудили за хищения у умерших
На Камчатке работников морга осудили за хищения у умерших - РИА Новости, 11.12.2025
На Камчатке работников морга осудили за хищения у умерших
Суд Камчатского края завершил рассмотрение уголовного дела в отношении двух работников морга, обвиняемых в хищениях у умерших, сообщает прокуратура Камчатского...
2025-12-11T09:30:00+03:00
2025-12-11T09:30:00+03:00
2025-12-11T09:30:00+03:00
происшествия
камчатский край
россия
камчатский край
россия
На Камчатке работников морга осудили за хищения у умерших
На Камчатке вынесли приговор работникам морга за кражу драгоценностей у умерших
П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 дек – РИА Новости.
Суд Камчатского края завершил рассмотрение уголовного дела в отношении двух работников морга, обвиняемых в хищениях у умерших, сообщает
прокуратура Камчатского края.
"Петропавловск-Камчатский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего и 37-летнего местных жителей. Они признаны виновными в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 2 ст. 158 УК РФ
)", — проинформировало ведомство в Telegram-канале
.
В прокуратуре уточнили подробности преступления. "Судом установлено, что в прошлом году подсудимые, осуществлявшие функцию по транспортировке тел в морг, сняли с руки умершей женщины золотое кольцо с бриллиантами, подаренное ей супругом на свадьбу", — говорится в сообщении.
Как сообщается, похищенное украшение фигуранты сдали в ломбард, а деньги в сумме 12 тысяч рублей поделили между собой. В суде они раскаялись и признали вину. Суд назначил обоим одинаковое наказание - 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Это уже второй приговор в отношении данных лиц. 18 ноября они были осуждены по другим эпизодам аналогичной деятельности. Как сообщала прокуратура, фигуранты, работая санитарами по транспортировке тел умерших в морг, с октября по ноябрь прошлого года парковали автомобиль в безлюдных местах, снимали с умерших ювелирные украшения, похищенное сдавали в ломбард, ущерб по установленным эпизодам превысил 100 тысяч рублей. Им было назначено наказание – по полтора года лишения свободы условно каждому.