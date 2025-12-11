На Камчатке работников морга осудили за хищения у умерших

П.-КАМЧАТСКИЙ, 11 дек – РИА Новости. Суд Камчатского края завершил рассмотрение уголовного дела в отношении двух работников морга, обвиняемых в хищениях у умерших, Суд Камчатского края завершил рассмотрение уголовного дела в отношении двух работников морга, обвиняемых в хищениях у умерших, сообщает прокуратура Камчатского края.

"Петропавловск-Камчатский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего и 37-летнего местных жителей. Они признаны виновными в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 2 ст. 158 УК РФ )", — проинформировало ведомство в Telegram-канале

В прокуратуре уточнили подробности преступления. "Судом установлено, что в прошлом году подсудимые, осуществлявшие функцию по транспортировке тел в морг, сняли с руки умершей женщины золотое кольцо с бриллиантами, подаренное ей супругом на свадьбу", — говорится в сообщении.

Как сообщается, похищенное украшение фигуранты сдали в ломбард, а деньги в сумме 12 тысяч рублей поделили между собой. В суде они раскаялись и признали вину. Суд назначил обоим одинаковое наказание - 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.